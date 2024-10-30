 
الأربعاء 2024-10-30 03:47 م
 

"العمل": ما تم تداوله حول عدم تشغيل أردنيين بمول تجاري بالكرك عار عن الصحة

وزارة العمل
وزارة العمل
الأربعاء، 30-10-2024 03:23 م
الوكيل الإخباري- أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود أن ما تم تداوله حول عدم وجود أردنيين يشتغلون بأحد أكبر الأسواق التجارية  "مول تجاري" في محافظة الكرك عار عن الصحة.اضافة اعلان


وبين الزيود أن فرق التفتيش في مديرية عمل الكرك قامت بجولة تفتيشية مفاجئة لأكبر ستة أسواق تجارية بالمحافظة للتأكد من صحة هذه المعلومات، موضحا أنه تبين من خلال الجولة التفتيشية الموثقة بالكاميرات المثبتة على صدور المفتشين أن هذه الأسواق تُشغل 98 موظفا من أبناء المحافظة منهم 15 موظفة من الإناث.

كما تبين خلال جولة المفتشين أن عدد العمالة غير الأردنية التي تعمل في هذه الأسواق 5 عمال غير أردنيين فقط وجميعهم يحملون تصاريح سارية المفعول.

ودعا أصحاب العمل في كافة المحافظات إلى الاستفادة من دعم الأجور الذي يقدمه البرنامج الوطني للتشغيل بهدف تحفيز القطاع الخاص لتشغيل الأردنيين ومقداره 130 دينار من أجر العامل الشهري لمدة 6 أشهر و10 دنانير بدل مواصلات و10 دنانير مساهمة باشتراكات الضمان الاجتماعي لكل عامل.

وشدد الزيود على ضرورة تحري الدقة والموضوعية عند تناقل بعض المعلومات غير الدقة التي قد ينشرها بعض الأشخاص.
 
gnews

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أخبار محلية "العمل": ما تم تداوله حول عدم تشغيل أردنيين بمول تجاري بالكرك عار عن الصحة



 


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