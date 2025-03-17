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العمل: 162 مخالفة للمنشآت بسبب الشكاوى العمالية منذ بداية العام

وزارة العمل
وزارة العمل
 
الإثنين، 17-03-2025 04:57 م

الوكيل الإخباري-   كشف مدير مديرية التفتيش في وزارة العمل هيثم النجداوي، عن توجيه 162 مخالفة للمنشآت، بسبب الشكاوى العمالية، منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية شباط الماضي.

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وقال النجداوي، الاثنين، إنّ عدد الشكاوى الواردة لمديريات وأقسام التنفتيش 1421 شكوى منذ بداية العام، مشيرا إلى أن 459 شكوى تم تسويتها مع أصحاب العمل وتحصيل الحقوق العمالية.


وبيّن أن عدد الشكاوى العمالية قيد الإجراء في وزارة العمل، بلغت منذ بداية العام 235 شكوى.

 
 
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