"العمل": 67 عاملا وعاملة استفادوا من عقد عمل جماعي مع أحد مصانع الألبسة

الوكيل الإخباري- وقع في وزارة العمل عقد عمل جماعي بين النقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج والالبسة ومثلها رئيسها فتح الله العمراني وشركة العاج للألبسة ومثلها مدير عام الشركة أحمد الناشف بعد مفاوضات بين الطرفين.

اضافة اعلان