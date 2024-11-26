"العمل": 67 عاملا وعاملة استفادوا من عقد عمل جماعي مع أحد مصانع الألبسة

وقال مدير مديرية علاقات العمل والمفاوضات الجماعية في وزارة العمل عدنان الدهامشة إن توقيع العقد بين الطرفين استفاد منه 67 عاملاً وعاملة، وتضمنت الاتفاقية استمرارية عمل الراغبين بمواصلة عملهم مع الشركة في موقعها الجديد مع توفير المواصلات للعاملات وصرف مكافأة مالية للعاملين الذين لم يرغبوا بالاستمرار بالعمل مع الشركة وفقا لسنوات الخدمة لكل عاملة.
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