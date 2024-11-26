 
الثلاثاء 2024-11-26 01:35 م
 

"العمل": 67 عاملا وعاملة استفادوا من عقد عمل جماعي مع أحد مصانع الألبسة

وزارة العمل
وزارة العمل
الثلاثاء، 26-11-2024 12:42 م

الوكيل الإخباري-   وقع في وزارة العمل عقد عمل جماعي بين النقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج والالبسة ومثلها رئيسها فتح الله العمراني وشركة العاج للألبسة ومثلها مدير عام الشركة أحمد الناشف بعد مفاوضات بين الطرفين.

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وقال مدير مديرية علاقات العمل والمفاوضات الجماعية في وزارة العمل عدنان الدهامشة إن توقيع العقد بين الطرفين استفاد منه 67 عاملاً وعاملة، وتضمنت الاتفاقية استمرارية عمل الراغبين بمواصلة عملهم مع الشركة في موقعها الجديد مع توفير المواصلات للعاملات وصرف مكافأة مالية للعاملين الذين لم يرغبوا بالاستمرار بالعمل مع الشركة وفقا لسنوات الخدمة لكل عاملة.

 
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