العودات: المناسبات الوطنية تجسد مسيرة الدولة الأردنية القائمة على الحرية والنهضة والولاء

وقال العودات، في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه المناسبات الوطنية تستحضر إرثاً تاريخياً شكل الأساس الذي قامت عليه الدولة الأردنية الحديثة، مبيناً أن الثورة العربية الكبرى مثلت مشروعاً نهضوياً حمل تطلعات الأمة إلى الحرية والوحدة والتقدم، وأرست مبادئ ظلت حاضرة في مسيرة الأردن منذ تأسيس الإمارة وحتى اليوم.
وأضاف إن الأردن ما يزال وفياً لرسالة الثورة العربية الكبرى، مستنداً إلى قيادة هاشمية حكيمة آمنت بأن بناء الدولة عملية متواصلة تقوم على التطوير المستدام، وتعزيز منعة الوطن وقدرته على مواجهة التحديات، وتعكس استمرار مشروع البناء والتحديث الذي يقوده جلالة الملك نحو مستقبل أكثر قوة ومنعة.
وقال العودات، في يوم الجيش، يستذكر الأردنيون بفخر التضحيات التي قدمها الجيش العربي المصطفوي والأجهزة الأمنية دفاعاً عن الوطن وحماية منجزاته وصون أمنه واستقراره، مؤكداً أن القوات المسلحة الأردنية كانت على الدوام نموذجاً للانضباط والاحتراف والوفاء، وشريكاً أساسياً في مسيرة البناء والتنمية.
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