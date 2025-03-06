 
الخميس 2025-03-06 05:50 م
 

العودات: حقوق الإنسان في الأردن مشروع نهضوي

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الخميس، 06-03-2025 05:03 م

الوكيل الإخباري-   أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات، أن حقوق الإنسان في الأردن هي مشروع نهضوي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي أعطى لهذا الملف بُعدا أكثر عمقا وفعالية من خلال مسيرة الأردن الديمقراطية.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال رعاية العودات للمؤتمر الوطني "التعاون بين المجتمع المدني والحكومة لتطوير منظومة حقوق الإنسان في الأردن"، ضمن مشروع (دعم حقوق الإنسان والمشاركة الفاعلة) الذي ينفذه مركز "الحياة – راصد"، بالتعاون مع الاتحاد اللوثري الخيري، بهدف تعزيز دور الشباب في تحسين حالة حقوق الإنسان في الأردن.


ولفت العودات، إلى أن جلالة الملك رسم خارطة الطريق لبناء النموذج الأردني الديمقراطي من خلال 7 أوراق نقاشية تناولت جميع الجوانب التي تضمن حق الأردنيين والأردنيات في المشاركة باتخاذ القرار الذي يتعلق بحاضرهم ومستقبلهم، ومن خلال عملية التحديث السياسي التي عززت دور المواطنين في اختيار ممثليهم.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

مزرعة دجاج داخلية

أخبار محلية القضاة: استقرار الأسعار في الأسواق وتوقّع انخفاض أسعار الدجاج

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي أكثر من 47 مليون دينار قيمة الحوالات للمحاكم عبر الواجهة الموحدة للدفع

مستشفى

أخبار محلية وفاة 5 أطباء أردنيين - أسماء

مستشفى

أخبار محلية إنقاذ عشريني بعد إصابته بعيار ناري في الزرقاء

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية العودات: حقوق الإنسان في الأردن مشروع نهضوي

تجمع مياه الأمطار

أخبار محلية بلدية الرويشد تخلي مركبات جرفتها السيول

احدى مركبات الدفاع المدني

أخبار محلية وفاة عشرينية بانهيار سقف منزلها بالشونة الشمالية

وزارة الثقافة

أخبار محلية وزارة الثقافة تطلق فعاليات "رمضانيات 2025"



 
 



 

الأكثر مشاهدة