العودات: حقوق الإنسان في الأردن مشروع نهضوي

جاء ذلك خلال رعاية العودات للمؤتمر الوطني "التعاون بين المجتمع المدني والحكومة لتطوير منظومة حقوق الإنسان في الأردن"، ضمن مشروع (دعم حقوق الإنسان والمشاركة الفاعلة) الذي ينفذه مركز "الحياة – راصد"، بالتعاون مع الاتحاد اللوثري الخيري، بهدف تعزيز دور الشباب في تحسين حالة حقوق الإنسان في الأردن.
ولفت العودات، إلى أن جلالة الملك رسم خارطة الطريق لبناء النموذج الأردني الديمقراطي من خلال 7 أوراق نقاشية تناولت جميع الجوانب التي تضمن حق الأردنيين والأردنيات في المشاركة باتخاذ القرار الذي يتعلق بحاضرهم ومستقبلهم، ومن خلال عملية التحديث السياسي التي عززت دور المواطنين في اختيار ممثليهم.
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