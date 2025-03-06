العودات: حقوق الإنسان في الأردن مشروع نهضوي

الوكيل الإخباري- أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات، أن حقوق الإنسان في الأردن هي مشروع نهضوي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي أعطى لهذا الملف بُعدا أكثر عمقا وفعالية من خلال مسيرة الأردن الديمقراطية.

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جاء ذلك خلال رعاية العودات للمؤتمر الوطني "التعاون بين المجتمع المدني والحكومة لتطوير منظومة حقوق الإنسان في الأردن"، ضمن مشروع (دعم حقوق الإنسان والمشاركة الفاعلة) الذي ينفذه مركز "الحياة – راصد"، بالتعاون مع الاتحاد اللوثري الخيري، بهدف تعزيز دور الشباب في تحسين حالة حقوق الإنسان في الأردن.