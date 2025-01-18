العيسوي: الأردن وبتوجيهات ملكية مستمر في إرسال المساعدات للأشقاء في غزة

الوكيل الإخباري- التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، وفدا من أعضاء مؤسسة إعمار لواء الجيزة.



وتناول اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، الجهود الوطنية، التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، لرفعة الأردن، والمضي في مسيرة التحديث الشامل، التي من شأنها ضمان مستقبل أفضل لجميع الأردنيين.



وعلى صعيد الدور الإنساني، قال العيسوي إن الأردن، وبتوجيهات ملكية، مستمر في تقديم المساعدات الإنسانية والطبية للأشقاء في غزة، مشيرا، بهذا الصدد، إلى إشراف جلالة الملك على تجهيز أكبر قافلة مساعدات،وإرسال مخبز متنقل بطاقة إنتاجية تصل إلى (3500) رغيف بالساعة،وإلى مبادرة "استعادة الأمل"، وإرسال مستشفيات ميدانية، ومن بينها مستشفى "التوليد والخداج.

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