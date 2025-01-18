 
السبت 2025-01-18 03:33 م
 

العيسوي: الأردن وبتوجيهات ملكية مستمر في إرسال المساعدات للأشقاء في غزة

خلال لقائه أعضاء مؤسسة إعمار الجيزة
خلال لقائه أعضاء مؤسسة إعمار الجيزة
السبت، 18-01-2025 03:29 م

الوكيل الإخباري-   التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، وفدا من أعضاء مؤسسة إعمار لواء الجيزة.

 وتناول اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، الجهود الوطنية، التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، لرفعة الأردن، والمضي في مسيرة التحديث الشامل، التي من شأنها ضمان مستقبل أفضل لجميع الأردنيين. 

وعلى صعيد الدور الإنساني، قال العيسوي إن الأردن، وبتوجيهات ملكية، مستمر في تقديم المساعدات الإنسانية والطبية للأشقاء في غزة، مشيرا، بهذا الصدد، إلى إشراف جلالة الملك على تجهيز أكبر قافلة مساعدات،وإرسال مخبز متنقل بطاقة إنتاجية تصل إلى (3500) رغيف بالساعة،وإلى مبادرة "استعادة الأمل"، وإرسال مستشفيات ميدانية، ومن بينها مستشفى "التوليد والخداج.

اضافة اعلان

 

من جهتهم، أكد الحضور وقوف جميع الأردنيين خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ودعم مساعيه الدولية والإقليمية المتواصلة لمساندة الأشقاء في قطاع غزة، سياسيا وإنسانيا.

 وثمنوا جهود جلالة الملك الإقليمية والدولية من أجل وقف العدوان على غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية للأهل في القطاع، وحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية.

 
gnews

أحدث الأخبار

خلال لقائه أعضاء مؤسسة إعمار الجيزة

أخبار محلية العيسوي: الأردن وبتوجيهات ملكية مستمر في إرسال المساعدات للأشقاء في غزة

جانب من المشاركة

أخبار محلية نادي الجالية الأردنية في عُمان يشارك بمهرجان ليالي مسقط

فغت

المرأة والجمال مدته 12 دقيقة.. هيلين ميرين تكشف عن تمرين عسكري لتحدي الشيخوخة

وزير خارجية إندونيسيا سوجيونو

أسواق ومال خبير: انضمام إندونيسيا إلى "بريكس" أثار مخاوف واشنطن

نقابة الأطباء الأردنية

أخبار محلية نقابة الأطباء تنعى ثلاثة من أعضائها

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية اتحادات الطلبة بالجامعات الأردنية: فخورون بدور الأردن الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني

تع

المرأة والجمال بطانية يمكنك ارتداؤها.. إقبال واسع على هذا الزي الشتوي

ا

عربي ودولي دمشق تدعو الأشقاء العرب للمساهمة في إعادة إعمار سوريا



 




الأكثر مشاهدة