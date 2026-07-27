العيسوي: تمكين الإنسان نهج ملكي ثابت يقود مسيرة التحديث والتنمية

الوكيل الإخباري- التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، وفدا من جمعية غصون زهران الخيرية.



وفي مستهل اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، نقل العيسوي للحضور تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، واعتزازهما بجميع الأردنيين، مؤكدا أن القيادة الهاشمية تواصل العمل من أجل تعزيز مسيرة التنمية الشاملة، وترسيخ الأمن والاستقرار، والارتقاء بجودة حياة المواطنين في مختلف أنحاء المملكة.



وأكد العيسوي أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يمضي بثقة في تنفيذ مشروعه الوطني الشامل، الذي يرتكز على مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، بما يعزز كفاءة مؤسسات الدولة، ويوسع فرص التنمية، ويرتقي بمستوى الخدمات، ويعزز مشاركة المحافظات في مسيرة البناء والتنمية.



وأشار إلى أن سمو ولي العهد، يضطلع بدور محوري في دعم هذه المسارات، من خلال المبادرات والبرامج التي تركز على تمكين الشباب، وتنمية قدراتهم، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في إعداد جيل قادر على مواصلة مسيرة الإنجاز والبناء.

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