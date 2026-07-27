العيسوي: تمكين الإنسان نهج ملكي ثابت يقود مسيرة التحديث والتنمية

وفي مستهل اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، نقل العيسوي للحضور تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، واعتزازهما بجميع الأردنيين، مؤكدا أن القيادة الهاشمية تواصل العمل من أجل تعزيز مسيرة التنمية الشاملة، وترسيخ الأمن والاستقرار، والارتقاء بجودة حياة المواطنين في مختلف أنحاء المملكة.
وأكد العيسوي أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يمضي بثقة في تنفيذ مشروعه الوطني الشامل، الذي يرتكز على مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، بما يعزز كفاءة مؤسسات الدولة، ويوسع فرص التنمية، ويرتقي بمستوى الخدمات، ويعزز مشاركة المحافظات في مسيرة البناء والتنمية.
وأشار إلى أن سمو ولي العهد، يضطلع بدور محوري في دعم هذه المسارات، من خلال المبادرات والبرامج التي تركز على تمكين الشباب، وتنمية قدراتهم، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في إعداد جيل قادر على مواصلة مسيرة الإنجاز والبناء.
وأعرب المتحدثون عن بالغ فخرهم واعتزازهم بالقيادة الهاشمية، مؤكدين أن الإنجازات التي تحققت في عهد جلالة الملك جعلت من الأردن نموذجا في العطاء والإنجاز والتنافسية والأمن والاستقرار، ورسخت مكانته دولة قوية قادرة على مواجهة مختلف التحديات بثقة وكفاءة.
-
أخبار متعلقة
-
فصل التيار الكهربائي غداً الثلاثاء عن سكان هذه المنطقة
-
الصفدي يبحث مع نظيره المالطي تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية
-
الامن يكشف تفاصيل العثور على أجزاء من حطام مسيرة بالكرك
-
مركز تطوير المناهج يؤكد جاهزية الكتب المدرسية للفصل الدراسي الأول
-
بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي
-
مشروع مواقف ذكية جديدة في عمّان لربط المركبات الخاصة بالباص سريع التردد
-
زراعة الأغوار الشمالية تدعو مربي النحل إلى اتباع الإرشادات خلال موجة الحر
-
ارتفاع مستوى الخدمات الحكومية الإلكترونية في الأردن إلى 71% خلال عام