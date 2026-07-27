الإثنين 2026-07-27 01:47 م

العيسوي: تمكين الإنسان نهج ملكي ثابت يقود مسيرة التحديث والتنمية

خلال لقائه وفدا من جمعية غصون زهران الخيرية
خلال لقائه وفدا من جمعية غصون زهران الخيرية
 
الإثنين، 27-07-2026 12:59 م

الوكيل الإخباري-   التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، وفدا من جمعية غصون زهران الخيرية.

وفي مستهل اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، نقل العيسوي للحضور تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، واعتزازهما بجميع الأردنيين، مؤكدا أن القيادة الهاشمية تواصل العمل من أجل تعزيز مسيرة التنمية الشاملة، وترسيخ الأمن والاستقرار، والارتقاء بجودة حياة المواطنين في مختلف أنحاء المملكة.

وأكد العيسوي أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يمضي بثقة في تنفيذ مشروعه الوطني الشامل، الذي يرتكز على مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، بما يعزز كفاءة مؤسسات الدولة، ويوسع فرص التنمية، ويرتقي بمستوى الخدمات، ويعزز مشاركة المحافظات في مسيرة البناء والتنمية.

وأشار إلى أن سمو ولي العهد، يضطلع بدور محوري في دعم هذه المسارات، من خلال المبادرات والبرامج التي تركز على تمكين الشباب، وتنمية قدراتهم، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في إعداد جيل قادر على مواصلة مسيرة الإنجاز والبناء.

اضافة اعلان

 

من جهتهم، رفع أعضاء الوفد أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بمناسبة الأعياد الوطنية، مؤكدين أن كل يوم يعيشه الأردنيون في ظل القيادة الهاشمية هو عيد للوطن وأبنائه، لما ينعمون به من أمن واستقرار رغم ما تشهده المنطقة من أزمات وتحديات، بفضل حكمة جلالة الملك وحنكته وقيادته التي جعلت الإنسان الأردني محور الاهتمام وأولوية العمل الوطني.

وأعرب المتحدثون عن بالغ فخرهم واعتزازهم بالقيادة الهاشمية، مؤكدين أن الإنجازات التي تحققت في عهد جلالة الملك جعلت من الأردن نموذجا في العطاء والإنجاز والتنافسية والأمن والاستقرار، ورسخت مكانته دولة قوية قادرة على مواجهة مختلف التحديات بثقة وكفاءة.

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

er

منوعات الصين.. قطة تتفادى هجمات كوبرا في مواجهة نادرة - فيديو

فصل التيار الكهربائي غداً الثلاثاء عن سكان هذه المنطقة

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي غداً الثلاثاء عن سكان هذه المنطقة

سصي

فن ومشاهير الموت يفجع نجم "ضيعة ضايعة".. ورسالة مؤثرة تهز المتابعين - صورة

الصفدي يبحث مع نظيره المالطي تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

أخبار محلية الصفدي يبحث مع نظيره المالطي تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

ثق

المرأة والجمال أبرز صيحات أحذية العروس لعام 2026 من أشهر الماركات

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الامن يكشف تفاصيل العثور على أجزاء من حطام مسيرة بالكرك

علم روسيا

عربي ودولي روسيا تعلن استهداف سفينتين تحملان عتادا عسكريا في ميناء ميكولايف الأوكراني

تنويه هام لأولياء امور طلبة المدارس

أخبار محلية مركز تطوير المناهج يؤكد جاهزية الكتب المدرسية للفصل الدراسي الأول



 
 






الأكثر مشاهدة

 