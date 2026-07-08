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العيسوي: سياسة الملك أرست مكانة الأردن نموذجا للاعتدال والحكمة

خلال لقائه وفدا من أبناء عشيرة الحمارشة
خلال لقائه وفدا من أبناء عشيرة الحمارشة
 
الأربعاء، 08-07-2026 12:36 م

الوكيل الإخباري-   التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من أبناء عشيرة الحمارشة.

وأكد العيسوي أن الأردن يمضي بثبات في مسيرته الوطنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، مستندا إلى نهج هاشمي راسخ عزز مكانة المملكة إقليميا ودوليا، ورسخ حضورها دولة تقوم على الاعتدال، والحكمة، والقدرة على التعامل مع مختلف التحديات بكفاءة واقتدار.

وقال العيسوي إن السياسة التي ينتهجها جلالة الملك جعلت من الأردن صوتا داعيا إلى الحوار، وحل النزاعات بالوسائل السياسية، وترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدا أن القضية الفلسطينية ستبقى في صدارة أولويات الدولة الأردنية، إلى جانب استمرار الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، باعتبارها مسؤولية تاريخية وثابتا وطنيا لا يحيد عنه الأردن.

وأضاف أن جلالة الملك يقود مشروعا وطنيا متكاملا للتحديث السياسي والاقتصادي والإداري، بما يعزز قدرة الدولة على مواكبة المتغيرات، ويرفع كفاءة مؤسساتها، ويحفز النمو، ويوسع فرص التنمية في مختلف المحافظات، مشيرا إلى أن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يضطلع بدور فاعل في متابعة هذه المسارات، لا سيما ما يتعلق بتمكين الشباب، وتعزيز الابتكار، وإعداد جيل قادر على قيادة المستقبل.

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من جهتهم، أكد المتحدثون اعتزازهم بالعلاقة التاريخية الراسخة التي تجمع الأردنيين بالقيادة الهاشمية، مجددين البيعة والولاء لجلالة الملك، والوفاء لسمو ولي العهد، ومؤكدين أن الالتفاف حول القيادة الهاشمية سيبقى الركيزة الأساسية لصون أمن الأردن واستقراره، والحفاظ على وحدته الوطنية ومنجزاته.

وأشاروا إلى أن الحكمة التي يقود بها جلالة الملك مسيرة الوطن عززت مكانة الأردن كنموذج للأمن والاستقرار في محيط يشهد العديد من التحديات.

وأكدوا أن الوحدة الوطنية تمثل السياج المنيع للوطن، وأن أبناء الأردن سيبقون صفا واحدا خلف قيادتهم الهاشمية، يضعون مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، ويواصلون العمل بروح المسؤولية والانتماء.

 

 
 


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