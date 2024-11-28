العيسوي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في الكرك

وفي تصريحات صحفية، قال العيسوي، إن المشاريع الزراعية الريادية، التي يجري تنفيذها في سياق المبادرات الملكية، تأتي بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك، إذ يحرص جلالته على زيادة إنتاجية القطاع الزراعي في مختلف المناطق، وبما ينعكس إيجابا على المجتمعات المحلية فيها.
وأشار إلى اهتمام جلالة الملك بضرورة تطوير القطاع الزراعي، باعتباره محفزا للنمو الاقتصادي، وتحسين مستوى معيشة المزارعين، وتنفيذ مشاريع زراعية نموذجية ذات قيمة مضافة، تخضع لدراسات جدوى اقتصادية، وتأخذ بالاعتبار مزايا كل منطقة، وتسهم في توفير فرص العمل لأبنائها.
وقال العيسوي إن التوجيهات الملكية تركز على تفعيل دور الجمعيات التعاونية في العملية التنموية، خصوصا النشيطة والمتميزة منها، وتمكينها من تنفيذ المشاريع الإنتاجية والتشغيلية، ومساعدتها على تنفيذ أنشطة ومشاريع تسهم في تنمية مجتمعاتها المحلية، وتحسين الظروف المعيشية للأسر المستهدفة.
وأشار إلى أن مبادرة الفروع والوحدات الإنتاجية، تستهدف تنفيذ مشاريع تنموية وإنتاجية، توفر فرص تشغيلية، خصوصا للشباب، وبما يسهم في التخفيف من مشكلة الفقر والبطالة، كون هذه المشاريع لها دور في التمكين الاقتصادي وتعزيز مستوى الإنتاجية، وتحسين مستوى المعيشة وبما ينعكس إيجابا على تنمية المجتمعات المحلية.
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