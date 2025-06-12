العيسوي يرعى احتفال أبناء وبنات المخيمات بالمناسبات الوطنية

11:42 م

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الوكيل الإخباري- رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، الخميس، الحفل الذي نظمته دائرة الشؤون الفلسطينية ولجان الخدمات في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، والذي أقيم في مخيم البقعة، احتفاءً بالمناسبات الوطنية: عيد الاستقلال وذكرى الجلوس الملكي ويوم الجيش والثورة العربية الكبرى. اضافة اعلان





وفي مستهل الحفل، الذي شهد حضورًا حاشدًا من وجهاء وأبناء وبنات المخيمات، ألقى مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان كلمة، قدم فيها أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد.



وأكد خرفان وقوف جميع الأردنيين سدًا منيعًا خلف جلالة الملك، ضد أي محاولة تمس بأمن واستقرار الوطن.



وأشار إلى أن هذه المناسبات الوطنية تشكّل محطات مضيئة في الذاكرة الأردنية، وتجديدًا للعهد، وتأكيدًا على استمرار المسيرة الوطنية، نستلهم منها معاني الانتماء، والولاء، والوحدة، والعطاء.



وقدر عاليًا مواقف جلالة الملك لنصرة القضية الفلسطينية، موضحًا بأن صوت الأردن، يمثل صوتًا عربيًا أصيلًا، لا يهادن في الدفاع عن الحق الفلسطيني، ولا يتردد في المطالبة بوقف العدوان الظالم على الشعب الفلسطيني، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والطبية للمحاصَرين، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الأشقاء.



كما ثمّن خرفان عاليًا الدور السياسي والإغاثي والإنساني والطبي الذي يضطلع به الأردن بقيادة جلالة الملك لنصرة أهل غزة، في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم، بما يعكس النبل الأردني المتجذر، والالتزام الثابت بدعم الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة في الحرية والدولة المستقلة.



وأكد، أهمية رعاية جلالة الملك للمقدسـات الإسـلامية والمسيحية فـي القـدس انطلاقًا مـن الوصاية الهاشميـة عليها، التي تحظى بدعم عربي ودولي متواصل، مشيرًا إلى حرص جلالة الملك على أهمية استمرار عمل الأونروا وضرورة دعم المجتمع الدولي لها كونها الرمز الذي يعبر عن حق العودة والشاهد على القضيـة الفلسطينية.



وعبّر خرفان عن الاعتزاز البالغ بالاهتمام الملكي المتواصل بتحسين واقع المخيمات، باعتبارها جزءًا أصيلًا من النسيج الوطني، مؤكدًا أن المبادرات الملكية التي تُنفذ في المخيمات تمثّل ترجمة عملية لرؤية جلالته في تحقيق العدالة التنموية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المخيمات، وصون كرامتهم في إطار من التكامل الوطني.



من جهته، ألقى رئيس لجنة خدمات البقعة خليل مسلم، كلمة باسم لجان خدمات المخيمات قال فيها "لقد مضى على استقلال الأردن تسعة وسبعون عاماً كلها في كنف الهاشميين، ستة وعشرون عاماً تحت راية جلالة الملك عبد الله الثاني، ورغم كل التحديات إلا أن الأردن وبسواعد أبنائه حقق إنجازاتٍ كبيرةٍ في مختلف المجالات ماضيًا جلالته في تعزيز مسيرة الديمقراطية وإقامة دولة المؤسسات والقانون والفصل بين السلطات.



وأضاف "نحن عازمون على المضي لعبور المئوية الثانية تحت راية جلالة الملك، وسمو ولي عهده، ليبقى الأردن واحة أمنٍ ونموذجًا في الاستقرار".



وبهذا الصدد، أشار مسلم إلى استمرار المبادرات الملكية في إحداث أثر ملموس في مختلف مناطق المملكة ولا سيما المخيمات والتي شملت جميع القطاعات فيها، والتي لم تكن يوماً مجرد مشاريع بل رؤى ملكية لامست احتياجات أبناء المخيمات.



وثمن المواقف الأردنية المشرفة، وجهود جلالة الملك المتواصلة لمساندة أبناء غزة في مواجهة حرب الإبادة التي يتعرضون لها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية الغاشمة، لافتًا إلى أن جلالة الملك ومنذ بداية العدوان قام بجولات عدة حول العالم من أجل توضيح الحقيقة فسرعان ما تغير الموقف الدولي نتيجة لجهود جلالته، كما نجح جلالته في جلب الدعم والتأييد للأونروا لتبقى الشاهد على عدالة القضية الفلسطينية.



وقدر مسلم عاليًا اهتمام جلالة الملك، وسمو ولي العهد تجاه الأهل على أرض غزة من أجل تعزيز صمودهم ومنع التهجير فكانت التوجيهات الملكية عاجلة بأنشاء المستشفيات الميدانية والمساعدات الإغاثية والإنسانية وبمشاركة ومتابعة شخصية من جلالة الملك، وسمو ولي العهد من أجل التخفيف من معاناة الأهل في قطاع غزة.



وتخلل الحفل، عرض فيلم توثيقي، سلّط الضوء على مواقف الأردن الثابتة، بقيادة جلالة الملك في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق على مختلف المنابر الإقليمية والدولية.



واستعرض الفيلم جهود جلالته في حشد الدعم الدولي لحماية حقوق الفلسطينيين، إلى جانب التأكيد المستمر على مركزية القضية الفلسطينية في المحافل كافة.



كما تناول الفيلم مظاهر الرعاية الملكية لأبناء المخيمات في الأردن، من خلال مبادرات ملكية نوعية أمر جلالة الملك بتنفيذها في مختلف القطاعات، شملت التعليم والصحة والبنية التحتية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، بما يعكس التزام جلالته بتوفير الحياة الكريمة لأبناء المخيمات، وترسيخ قيم العدالة والكرامة الإنسانية.



وتضمن الحفل، فقرات فنية وشعبية وقصائد مغناة، تعبر عن مشاعر الانتماء و الولاء الصادق للقيادة الهاشمية، والاحتفاء بالمنجز الوطني في أبهى تجلياته، وتخلّد مواقف العز والفخار، في مشهدية وجدانية جسّدت صدق المشاعر وحرارة الانتماء.



وحضر الاحتفال أعيان ونواب، ووجهاء من أبناء وبنات المخيمات، إلى جانب نخبة من الشخصيات المجتمعية وقيادات مجتمع محلي.