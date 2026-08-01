العيسوي يرعى احتفال عشيرة القضاة بالمناسبات الوطنية

الوكيل الإخباري - رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي اليوم السبت، احتفال عشيرة القضاة بالأعياد والمناسبات الوطنية، في دار عشيرة القضاة بمنطقة صويلح التي تم افتتاحها تزامنا مع الاحتفال، بحضور شخصيات رسمية ونيابية ووجهاء وشيوخ، وجمع غفير من أبناء العشيرة.

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‏واستُهل الحفل بعزف السلام الملكي، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، حيث رحب وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الأسبق ذوقان القضاة براعي الحفل.



وتضمن الاحتفال القاء كلمات، حيث أكد المتحدثون أن الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي مقدمتها عيد الاستقلال، وعيد الجلوس الملكي، ويوم الجيش، وذكرى الثورة العربية الكبرى، يجسد الاعتزاز بالمسيرة الوطنية والقيادة الهاشمية، ويعكس وحدة الأردنيين والتفافهم حول جلالة الملك عبدالله الثاني، ودعمهم لجهوده في ترسيخ أمن الأردن واستقراره، والدفاع عن مصالحه.



وثمنوا الدور الذي يضطلع به سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية، ومواصلة مسيرة الأردن في البناء والتحديث.



‏وأشار المتحدثون إلى أن هذه المناسبات تشكل محطات يستذكر فيها الأردنيون الإنجازات التي تحققت بقيادة جلالة الملك، ويجددون العهد بالولاء والانتماء، مؤكدين وقوفهم صفاً واحداً خلف القيادة الهاشمية، واستمرار دعمهم لمواقف الأردن الثابتة تجاه قضايا أمته، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.



فمن جهته، أكد اللواء المتقاعد جلال القضاة، مدير عام الجمارك الأسبق، أن أبناء عشيرة القضاة ساهموا في مسيرة بناء الدولة والدفاع عنها، وقدموا الشهداء في سبيل الوطن والقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مجدداً الولاء للقيادة الهاشمية، والدعاء بأن يديم الله على الأردن نعمة الأمن والاستقرار.



وأشار الى أن افتتاح ديوان العشيرة يشكل محطة تعزز أواصر التواصل بين أبناء القضاة، ويرسخ قيم الإصلاح والتكافل وخدمة المجتمع، معرباً عن تقديره لرعاية رئيس الديوان الملكي للحفل، ما يعكس النهج الهاشمي في التواصل المستمر مع أبناء الوطن ورعاية المبادرات المجتمعية.



‏ بدوره، قال رئيس الجامعة الأردنية السابق الدكتور عبد الكريم القضاة إن الأردن، بقيادته الهاشمية، يواصل ترسيخ معاني الوحدة والانتماء، مستذكراً ما تحمله المناسبات الوطنية من دلالات راسخة تعزز الاعتزاز بتاريخ الوطن ومنجزاته وتؤكد التفاف الأردنيين حول قيادتهم، مؤكدا أن الأردن يشكل امتداداً لتاريخه العربي والإسلامي.



وأكد أن عشيرة القضاة حافظت عبر تاريخها على انتمائها الوطني وولائها للقيادة الهاشمية، مشيرا الى أن العشيرة ارتأت افتتاح ديوانها بالتزامن مع الأعياد الوطنية تيمّنا بهذه المناسبات.



‏‏من جانبه، أعرب الطبيب محمد نور القضاة، عن اعتزاز عشيرة القضاة بقيادتها الهاشمية، وتجديدها الولاء والانتماء لجلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.



‏ولفت إلى أن رعاية رئيس الديوان الملكي لاحتفال عشيرة القضاة بالأعياد والمناسبات الوطنية، يجسد التوجيهات الملكية بضرورة التواصل المباشر مع أبناء الوطن، وتعزيز قيم الانتماء والمحبة بين القيادة والشعب.



‏من جهته أكد رئيس الهيئة الإدارية لديوان عشيرة القضاة المهندس سمير القضاة الذي أدار الحفل، أن الديوان الملكي الهاشمي يجسد البيت الأردني الجامع القائم على المحبة والاحترام والتقدير لأبناء الوطن، وألقى قصيدة وطنية عبّر فيها عن الاعتزاز بالأردن وقيادته الهاشمية، واستذكر تضحيات الشهداء والآباء والأجداد الذين أسهموا في بناء الدولة الأردنية وصون كرامتها منذ التأسيس وحتى عهد جلالة الملك عبدالله الثاني.



‏‏وتضمن الاحتفال فقرات فنية وطنية قدمتها فرقة شباب معان للتراث الشعبي.