العيسوي يستقبل وفدا من مبادرتي "حقي أحلم" و"سيدات مبدعات" التطوعيتين

وأشار العيسوي إلى أن تمكين المرأة يشكل نهجا راسخا في رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يؤمن بأن المرأة الأردنية شريك رئيس في مسيرة البناء والتنمية، ويحرص على تعزيز حضورها في مختلف مواقع العمل والإنتاج وصنع القرار، بما يتيح لها الإسهام الفاعل في دفع عجلة التنمية والاستفادة من طاقاتها وإمكاناتها.
وأكد العيسوي أن جلالة الملك يولي المرأة الأردنية اهتماما كبيرا، انطلاقا من إيمانه بدورها المحوري في التنمية الشاملة، فيما تواصل جلالة الملكة رانيا العبدالله دعمها لقضايا المرأة والتعليم والتمكين المجتمعي، من خلال المبادرات والبرامج التي تعزز قدراتها وتوسع فرصها في الريادة والعمل والإبداع.
وأكدت المشاركات تطلعهن إلى توفير المزيد من الدعم للمشاريع المنضوية تحت مظلة المبادرتين، من خلال الجهات والمؤسسات المعنية، بما يسهم في توسيع نطاق عملهما والوصول إلى مختلف محافظات المملكة، وإتاحة الفرصة أمام المزيد من السيدات لتحويل أفكارهن إلى مشاريع ناجحة، بما يعزز مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
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