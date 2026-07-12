الأحد 2026-07-12 03:41 م

العيسوي يستقبل وفدا من مبادرتي "حقي أحلم" و"سيدات مبدعات" التطوعيتين

العيسوي يستقبل وفدا من مبادرتي "حقي أحلم" و"سيدات مبدعات" التطوعيتين
العيسوي يستقبل وفدا من مبادرتي "حقي أحلم" و"سيدات مبدعات" التطوعيتين
 
الأحد، 12-07-2026 03:00 م

الوكيل الإخباري-    استقبل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من مبادرتي "حقي أحلم" و"سيدات مبدعات" التطوعيتين، ضم مؤسس المبادرتين يوسف الكيلاني، وعددا من السيدات صاحبات المشاريع الريادية والإنتاجية من مختلف محافظات المملكة.

وأشار العيسوي إلى أن تمكين المرأة يشكل نهجا راسخا في رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يؤمن بأن المرأة الأردنية شريك رئيس في مسيرة البناء والتنمية، ويحرص على تعزيز حضورها في مختلف مواقع العمل والإنتاج وصنع القرار، بما يتيح لها الإسهام الفاعل في دفع عجلة التنمية والاستفادة من طاقاتها وإمكاناتها.

وأكد العيسوي أن جلالة الملك يولي المرأة الأردنية اهتماما كبيرا، انطلاقا من إيمانه بدورها المحوري في التنمية الشاملة، فيما تواصل جلالة الملكة رانيا العبدالله دعمها لقضايا المرأة والتعليم والتمكين المجتمعي، من خلال المبادرات والبرامج التي تعزز قدراتها وتوسع فرصها في الريادة والعمل والإبداع.

اضافة اعلان

 

 وأعربت صاحبات المشاريع عن بالغ شكرهن وتقديرهن لجلالة الملك عبدالله الثاني، وجلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على ما يولونه من اهتمام ورعاية لتمكين المرأة الأردنية، ودعم المبادرات والبرامج التي تعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدات أن هذا الدعم شكل حافزا للمرأة الأردنية لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في مختلف المجالات.

وأكدت المشاركات تطلعهن إلى توفير المزيد من الدعم للمشاريع المنضوية تحت مظلة المبادرتين، من خلال الجهات والمؤسسات المعنية، بما يسهم في توسيع نطاق عملهما والوصول إلى مختلف محافظات المملكة، وإتاحة الفرصة أمام المزيد من السيدات لتحويل أفكارهن إلى مشاريع ناجحة، بما يعزز مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

البيروتي-الأردن يحصل على شهادتي ISO و HACCP العالميتين في سلامة الغذاء بعد ١٠ ايام من الافتتاح التجريبي

أخبار الشركات البيروتي-الأردن يحصل على شهادتي ISO و HACCP العالميتين في سلامة الغذاء بعد ١٠ ايام من الافتتاح التجريبي

قناة الملك عبدالله

أخبار محلية وفاة شخص من جنسية عربية غرقاً داخل قناة الملك عبدالله

علم ايران

عربي ودولي مقتل عسكري إيراني في الضربات الأميركية

زين تطلق دورة جديدة من برنامج الإقلاع عن التدخين لموظفيها بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان

أخبار الشركات زين تطلق دورة جديدة من برنامج الإقلاع عن التدخين لموظفيها بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان

بورصة عمان

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

ليث الصمادي

ترند الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة طالب التوجيهي ليث الصمادي

العيسوي يستقبل وفدا من مبادرتي "حقي أحلم" و"سيدات مبدعات" التطوعيتين

أخبار محلية العيسوي يستقبل وفدا من مبادرتي "حقي أحلم" و"سيدات مبدعات" التطوعيتين

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد الحرس الوطني لولاية كولورادو

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد الحرس الوطني لولاية كولورادو



 
 






الأكثر مشاهدة

 