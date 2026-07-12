العيسوي يستقبل وفدا من مبادرتي "حقي أحلم" و"سيدات مبدعات" التطوعيتين

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من مبادرتي "حقي أحلم" و"سيدات مبدعات" التطوعيتين، ضم مؤسس المبادرتين يوسف الكيلاني، وعددا من السيدات صاحبات المشاريع الريادية والإنتاجية من مختلف محافظات المملكة.



وأشار العيسوي إلى أن تمكين المرأة يشكل نهجا راسخا في رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يؤمن بأن المرأة الأردنية شريك رئيس في مسيرة البناء والتنمية، ويحرص على تعزيز حضورها في مختلف مواقع العمل والإنتاج وصنع القرار، بما يتيح لها الإسهام الفاعل في دفع عجلة التنمية والاستفادة من طاقاتها وإمكاناتها.



وأكد العيسوي أن جلالة الملك يولي المرأة الأردنية اهتماما كبيرا، انطلاقا من إيمانه بدورها المحوري في التنمية الشاملة، فيما تواصل جلالة الملكة رانيا العبدالله دعمها لقضايا المرأة والتعليم والتمكين المجتمعي، من خلال المبادرات والبرامج التي تعزز قدراتها وتوسع فرصها في الريادة والعمل والإبداع.

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