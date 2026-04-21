العيسوي يعزي آل الذيب والجريسات والنمري ومقطش

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى آل الذيب وعشائر الجريسات والنمري ومقطش.





ففي منطقة زبدا الوسطية بلواء الطيبة بمحافظة إربد، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم ماجد سعيد الذيب، والد العميد عماد والشهيد المقدم سعيد الذيب تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم آل الذيب، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.



وفي منطقة الفحيص، بمحافظة البلقاء، نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحوم فايز ميخائيل الجريسات، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الجريسات، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.



وفي دابوق بالعاصمة عمان، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة العميد الطبيب المتقاعد غدير إيليا مقطش، زوجة اللواء الطبيب المتقاعد مروان أديب النمري، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرتي النمري ومقطش، داعيا المولى عز وجل أن يسكنها فسيح جنانه.