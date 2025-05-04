العيسوي يعزي الربابعة وآل الأسد

ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدين، وعموم عشيرة الربابعة وآل الأسد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته.
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