العيسوي يعزي الربابعة وآل الأسد

02:04 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/729756 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي واجب العزاء إلى عشيرة الربابعة بوفاة اللواء المتقاعد خليل أمين الربابعة، وإلى آل الأسد بوفاة السفير السابق وائل ناصر الدين الأسد. اضافة اعلان





ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدين، وعموم عشيرة الربابعة وآل الأسد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته.