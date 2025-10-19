الأحد 2025-10-19 05:40 م
 

العيسوي يعزي الغويري والخلايلة وأبو صعيليك

مندوبا عن الملك وولي العهد
مندوبا عن الملك وولي العهد
 
الأحد، 19-10-2025 05:00 م
الوكيل الإخباري-    مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى عشائر الغويري والخلايلة وأبو صعيليك، ناقلا إليهم تعازي ومواساة جلالته وسمو ولي العهد.اضافة اعلان


ففي منطقة بيرين بمحافظة الزرقاء، قدّم العيسوي واجب العزاء بوفاة المهندس أحمد موسى الغويري، شقيق النائب السابق محمد موسى الغويري، ناقلا إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الغويري تعازي جلالة الملك وسمو ولي العهد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وفي منطقة جبل المغير بمدينة الزرقاء الجديدة، زار العيسوي بيت عزاء المرحوم نايف صالح الخلايلة، حيث نقل باسم جلالة الملك وسمو ولي العهد خالص التعازي والمواساة إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الخلايلة، داعيا الله أن يشمل الفقيد برحمته الواسعة.

وفي منطقة وادي الحجر بمحافظة الزرقاء، قدم العيسوي واجب العزاء بوفاة المرحوم منيفي عليان أبو صعيليك، ناقلا تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويه وعموم عشيرة أبو صعيليك، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنعان البلوي ومحافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي إيران تنفذ حكما بالإعدام بحق متهم بالتجسس لصالح إسرائيل

كلية الدفاع تنظم برنامج الحوار الاستراتيجي لمحاضري مادة العلوم العسكرية

أخبار محلية كلية الدفاع تنظم برنامج الحوار الاستراتيجي لمحاضري مادة العلوم العسكرية

ل

اقتصاد محلي 1.46 مليار دينار إجمالي الاستثمارات الهندية في الأردن

"الأوقاف" تحدد مدة الانتظار لصلاة الفجر بـ 20 دقيقة

أخبار محلية "الأوقاف" تحدد مدة الانتظار لصلاة الفجر بـ 20 دقيقة

مندوبا عن الملك وولي العهد

أخبار محلية العيسوي يعزي الغويري والخلايلة وأبو صعيليك

غزة

فلسطين البرلمان العربي يؤكد ضرورة مضاعفة الجهود لإعمار غزة

الإعلامي محمد الوكيل

فيديو الوكيل شراء الذهب على السوشال ميديا

كتائب القسام

فلسطين القسام تعلن العثور على جثة أسير إسرائيلي وقد تسلمه اليوم



 
 





الأكثر مشاهدة