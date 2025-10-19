العيسوي يعزي الغويري والخلايلة وأبو صعيليك

ففي منطقة بيرين بمحافظة الزرقاء، قدّم العيسوي واجب العزاء بوفاة المهندس أحمد موسى الغويري، شقيق النائب السابق محمد موسى الغويري، ناقلا إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الغويري تعازي جلالة الملك وسمو ولي العهد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
وفي منطقة جبل المغير بمدينة الزرقاء الجديدة، زار العيسوي بيت عزاء المرحوم نايف صالح الخلايلة، حيث نقل باسم جلالة الملك وسمو ولي العهد خالص التعازي والمواساة إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الخلايلة، داعيا الله أن يشمل الفقيد برحمته الواسعة.
وفي منطقة وادي الحجر بمحافظة الزرقاء، قدم العيسوي واجب العزاء بوفاة المرحوم منيفي عليان أبو صعيليك، ناقلا تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويه وعموم عشيرة أبو صعيليك، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنعان البلوي ومحافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود.
