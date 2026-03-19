العيسوي يعزي الفواز والمطالقة والشقران

ففي منطقة صبحا في البادية الشمالية بمحافظة المفرق نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم فواز سعود الفواز، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الفواز، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
وفي منطقة الصويفية بمحافظة العاصمة عمان، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الدكتور زهير دخل الله المطالقة، تعازي ومواساة جلالة الملك، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة المطالقة، داعيا المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جنانه.
كما نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد المرحوم اللواء الطبيب المتقاعد خالد إبراهيم الشقران، وإلى عموم عشيرة الشقران، راجيا الله أن يسكنه فسيح جنانه.
-
-
