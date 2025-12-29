العيسوي يعزي بوفاة والد وزير الإدارة المحلية

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في منطقة النعيمة بمحافظة إربد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويه وعموم عشيرة المصري سائلا المولي عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية الهاشمية تعلن إغلاق شارع وادي أبو الزيغان
-
جامعة مؤتة: دوام الطلبة ليوم غدٍ الثلاثاء عن بُعد
-
طلبة اليرموك يحولون مواهبهم لمشاريع إنتاجية في "بازار أثر"
-
متصرف الأغوار الشمالية: إعادة فتح طريق العدسية الشونة
-
هيئة تنظيم الطاقة تبدأ مراجعة شاملة لتنظيم قطاع الغاز المنزلي
-
اتفاقية لتعزيز تمويل صغار المزارعين ودعم الشمول المالي
-
بلدية الطفيلة ترفع جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية السائدة
-
وزارة المياه: قرب فيضان سد وادي شعيب