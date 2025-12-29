الإثنين 2025-12-29 06:11 م

العيسوي يعزي بوفاة والد وزير الإدارة المحلية

العيسوي يعزي بوفاة والد وزير الإدارة المحلية
العيسوي يعزي بوفاة والد وزير الإدارة المحلية
الإثنين، 29-12-2025 05:05 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عشيرة المصري بوفاة الدكتور محيي الدين المصري، والد وزير الادارة المحلية المهندس وليد المصرياضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في منطقة النعيمة بمحافظة إربد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويه وعموم عشيرة المصري سائلا المولي عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته.

 كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

بلدية الهاشمية تعلن إغلاق شارع وادي أبو الزيغان

أخبار محلية بلدية الهاشمية تعلن إغلاق شارع وادي أبو الزيغان

جامعة مؤتة: دوام الطلبة ليوم غدٍ الثلاثاء عن بُعد

أخبار محلية جامعة مؤتة: دوام الطلبة ليوم غدٍ الثلاثاء عن بُعد

نيويورك تايمز: نتنياهو أمام قرارات مصيرية في 2026

عربي ودولي نيويورك تايمز: نتنياهو أمام قرارات مصيرية في 2026

ل

أخبار محلية طلبة اليرموك يحولون مواهبهم لمشاريع إنتاجية في "بازار أثر"

ل

أخبار محلية متصرف الأغوار الشمالية: إعادة فتح طريق العدسية الشونة

هيئة تنظيم الطاقة تبدأ مراجعة شاملة لتنظيم قطاع الغاز المنزلي

أخبار محلية هيئة تنظيم الطاقة تبدأ مراجعة شاملة لتنظيم قطاع الغاز المنزلي

ا

أخبار محلية اتفاقية لتعزيز تمويل صغار المزارعين ودعم الشمول المالي

انتخاب الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب العراقي

عربي ودولي انتخاب الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب العراقي



 






الأكثر مشاهدة