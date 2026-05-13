العيسوي يعزي عشيرة الزيادات / عباد وآل أبو أحمده

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشيرة الزيادات/ عباد، وإلى آل أبو أحمده.





ففي منطقة أبو نصير، بلواء الجامعة الأردنية في العاصمة عمان، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة حفيظة سعود عبدالكريم الأرتيمة العبادي، زوجة اللواء الركن المتقاعد محمد موسى الزيادات العبادي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعشيرتي الزيادات والأرتيمة وعموم عشائر عباد، سائلا العلي القدير أن يشمل الفقيدة بواسع عفوه ورحمته ومغفرته، وأن يُحلَّها دار مقامه في جنات النعيم.





