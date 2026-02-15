العيسوي يعزي عشيرة النهار/ عباد

ونقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحوم، في منطقة دير غبار، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحوم وعموم عشيرة النهار وعشائر قبيلة بني عباد عامة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
-
