العيسوي يعزي عشيرتي أبو رمان والفاعوري

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم أبو رمان، في منطقة المقابلين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة أبو رمان، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
وفي لواء عين الباشا، بمحافظة البلقاء، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الفاعوري، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، على ذوي الفقيد وعموم عشيرة الفاعوري، سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
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