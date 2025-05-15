العيسوي يعزي عشيرتي أبو رمان والفاعوري

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشيرة أبو رمان، بوفاة محمد عبدالفتاح موسى أبو رمان، وإلى عشيرة الفاعوري بوفاة الحاج عواد أحمد الواكد الفاعوري. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم أبو رمان، في منطقة المقابلين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة أبو رمان، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.



وفي لواء عين الباشا، بمحافظة البلقاء، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الفاعوري، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، على ذوي الفقيد وعموم عشيرة الفاعوري، سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته.



كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.