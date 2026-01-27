الثلاثاء 2026-01-27 05:46 م

العيسوي يلتقي فعاليات مجتمعية وشبابية

العيسوي يلتقي فعاليات مجتمعية وشبابية
العيسوي يلتقي فعاليات مجتمعية وشبابية
 
الثلاثاء، 27-01-2026 04:25 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ينطلق في مسار تحديث وطني شامل يستند إلى رؤية استراتيجية واضحة، تهدف إلى بناء دولة عصرية قوية بمؤسساتها، راسخة باستقرارها، وقادرة على مواكبة التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة.

اضافة اعلان

 

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء في الديوان الملكي الهاشمي، وفدين؛ الأول من أبناء عشيرة الثوابية في لواء ناعور، والثاني يمثل مبادرة مجلس الشباب لحوارات المستقبل. وقال العيسوي، خلال لقائه وفد "مبادرة مجلس الشباب لحوارات المستقبل"، إن الرؤية الملكية جعلت من الأردن نموذجا يجمع بين التحديث والاستقرار، ورسّخت مكانته كنقطة مضيئة وصوت حكمة وعقلانية في إقليم يموج بالتحديات، من خلال سياسة متوازنة قائمة على احترام الشرعية الدولية، والدفاع عن الحقوق العادلة، ما عزز ثقة المجتمع الدولي بالدور الأردني في صناعة الاستقرار والسلام.

 

وأشار إلى أن التوجيهات الملكية بإعداد استراتيجية وخارطة طريق لتحقيق تحول بنيوي في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تشكل محطة مفصلية في مسار التحديث الشامل، وتعكس رؤية استشرافية لبناء قوة عسكرية عصرية قادرة على استباق التحديات وتعزيز منظومة الأمن الوطني مثمنا جهود قوات الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، في حماية الوطن وصون أمنه وترسيخ الاستقرار.

 

من جهتهم، أكد المتحدثون وقوفهم الثابت خلف القيادة الهاشمية، مجددين العهد بأن يبقوا جنودًا أوفياء لجلالة الملك والأردن، حريصين على ثوابته، وسائرين بثقة نحو مستقبل أكثر أمنًا واستقرارا وازدهارا.

 

وعبّروا عن تقديرهم العميق للجهود المتواصلة التي يقودها جلالة الملك في صون المصالح العليا للدولة، وتعزيز مكانة الأردن، وخدمة المواطن، مؤكدين أن النهج الملكي الحكيم أسس لنموذج متوازن جمع بين الثبات الوطني ومواكبة متطلبات المرحلة.

 

وأشاروا إلى أن الأردنيين يقفون صفا واحدا في خندق الوطن، ملتفين حول قيادتهم الهاشمية، دفاعا عن أمن الأردن واستقراره ومنجزاته، في ظل ظروف دقيقة تتطلب أعلى درجات الوعي والمسؤولية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

شركات توزيع الكهرباء: لم نشارك في اجتماع لجنة الطاقة النيابية وتنفي قاطعًا تحميل “الفاقد الكهربائي” على فواتير المواطنين

أخبار محلية فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن منطقة طبقة فحل غدا

ل

أخبار محلية بيان صادر عن عائلة المجالي

ا

أخبار محلية وزارة البيئة تنفذ حملة نظافة شاملة في غابات جلعد

الخطوط الجوية العربية السعودية

أخبار الشركات كيفية حجز طيران على الخطوط السعودية بأفضل الأسعار

نقود أردنية

اقتصاد محلي 1.4 مليار دينار إجمالي النفقات الرأسمالية في 2025

القاضي يلتقي السفير الصيني

شؤون برلمانية القاضي يلتقي السفير الصيني

ت

أخبار الشركات البنك العربي يختتم النسخة الثانية من مبادرة "فن التدوير" بالتعاون مع متحف الأطفال

ن

شؤون برلمانية رئيس مجلس الأعيان يشيد بمستوى العلاقات الأردنية المغربية



 






الأكثر مشاهدة