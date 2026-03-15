العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشيرة الرتيمة

الأحد، 15-03-2026 09:21 م

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، وفدا من أبناء عشيرة الرتيمة. وفي مستهل اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي،ورحب العيسوي بالوفد، مؤكدا أن أبواب الديوان الملكي الهاشمي مفتوحة لجميع الأردنيين، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يحرص على التواصل الدائم مع مختلف فئات المجتمع.


وثمن العيسوي الجهود التي تبذلها الجمعية في خدمة أبناء المجتمع المحلي، خصوصا في المجالين الثقافي والسياحي، بما يعزز ثقافة العمل التطوعي والخيري ويسهم في خدمة المجتمع.

من جهتهم، أكد الحضور في مداخلاتهم وقوفهم الثابت خلف جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، انطلاقا من ولاء راسخ متجذر يستلهمونه من إرث الآباء والأجداد.

 

وقالوا إن الأردن بقيادة جلالة الملك سيبقى، بإذن الله، قويا منيعا بوحدة شعبه ووعي أبنائه، الذين سيبقون على عهد الوفاء لقيادتهم، ملتفين حولها وماضين في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره. وشددوا على أنهم يقفون سدا منيعا في وجه كل من يحاول المساس بأمن الأردن واستقراره أو النيل من مواقفه القومية والإنسانية المشرفة.

 
 


و

ن

ع

و

ة

ت

و

ن

