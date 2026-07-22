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العيسوي يلتقي وفدا من جمعية "المختلفون للثقافة والتراث"

العيسوي يلتقي وفدا من جمعية "المختلفون للثقافة والتراث"
العيسوي يلتقي وفدا من جمعية "المختلفون للثقافة والتراث"
 
الأربعاء، 22-07-2026 12:57 م

الوكيل الإخباري-   التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من جمعية "المختلفون للثقافة والتراث" من محافظة جرش.

وأكد العيسوي أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يمضي بثقة في تنفيذ مشروعه الوطني الشامل، الذي يرتكز على مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، بما يعزز كفاءة مؤسسات الدولة، ويوسع فرص التنمية، ويرتقي بمستوى الخدمات، ويعزز مشاركة المحافظات في مسيرة البناء والتنمية.

وأشار إلى أن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يضطلع بدور محوري في دعم هذه المسارات، من خلال المبادرات والبرامج التي تركز على تمكين الشباب، وتنمية قدراتهم، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في إعداد جيل قادر على مواصلة مسيرة الإنجاز والبناء.

وقال العيسوي إن ما يشهده الأردن من تقدم في مختلف المجالات يجسد الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك، التي عززت مكانة المملكة ورسخت قدرتها على التعامل مع مختلف التحديات بكفاءة واقتدار، انطلاقا من نهج هاشمي يقوم على الحكمة والاعتدال، ويوازن بين متطلبات التنمية الداخلية والدور الإقليمي والدولي الفاعل.

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من جهتهم، أكد المتحدثون اعتزازهم بالمواقف التي يقودها جلالة الملك، وسمو ولي العهد، والدبلوماسية الأردنية، والتي أسهمت في تجنيب الأردن تداعيات الصراعات الإقليمية، وصون أمنه واستقراره، من خلال سياسة متوازنة تقوم على الحكمة وحماية المصالح الوطنية.

وأشاروا إلى أن جلالة الملك قاد الأردن بحكمة واقتدار في محيط إقليمي يشهد تحديات متسارعة، واضعا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، بما عزز مكانة المملكة ورسخ قدرتها على التعامل مع مختلف الأزمات.

وأعرب المتحدثون عن وقوفهم خلف القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، وثقتهم المطلقة بقدرتها على حماية الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره، مثمنين ما تبذله من جهود وتضحيات في سبيل صون حدود المملكة وسيادتها.

 
 


gnews

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