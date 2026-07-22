العيسوي يلتقي وفدا من جمعية "المختلفون للثقافة والتراث"

الوكيل الإخباري- التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من جمعية "المختلفون للثقافة والتراث" من محافظة جرش.



وأكد العيسوي أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يمضي بثقة في تنفيذ مشروعه الوطني الشامل، الذي يرتكز على مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، بما يعزز كفاءة مؤسسات الدولة، ويوسع فرص التنمية، ويرتقي بمستوى الخدمات، ويعزز مشاركة المحافظات في مسيرة البناء والتنمية.



وأشار إلى أن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يضطلع بدور محوري في دعم هذه المسارات، من خلال المبادرات والبرامج التي تركز على تمكين الشباب، وتنمية قدراتهم، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في إعداد جيل قادر على مواصلة مسيرة الإنجاز والبناء.



وقال العيسوي إن ما يشهده الأردن من تقدم في مختلف المجالات يجسد الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك، التي عززت مكانة المملكة ورسخت قدرتها على التعامل مع مختلف التحديات بكفاءة واقتدار، انطلاقا من نهج هاشمي يقوم على الحكمة والاعتدال، ويوازن بين متطلبات التنمية الداخلية والدور الإقليمي والدولي الفاعل.

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