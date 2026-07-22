وأكد العيسوي أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يمضي بثقة في تنفيذ مشروعه الوطني الشامل، الذي يرتكز على مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، بما يعزز كفاءة مؤسسات الدولة، ويوسع فرص التنمية، ويرتقي بمستوى الخدمات، ويعزز مشاركة المحافظات في مسيرة البناء والتنمية.
وأشار إلى أن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يضطلع بدور محوري في دعم هذه المسارات، من خلال المبادرات والبرامج التي تركز على تمكين الشباب، وتنمية قدراتهم، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في إعداد جيل قادر على مواصلة مسيرة الإنجاز والبناء.
وقال العيسوي إن ما يشهده الأردن من تقدم في مختلف المجالات يجسد الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك، التي عززت مكانة المملكة ورسخت قدرتها على التعامل مع مختلف التحديات بكفاءة واقتدار، انطلاقا من نهج هاشمي يقوم على الحكمة والاعتدال، ويوازن بين متطلبات التنمية الداخلية والدور الإقليمي والدولي الفاعل.
وأشاروا إلى أن جلالة الملك قاد الأردن بحكمة واقتدار في محيط إقليمي يشهد تحديات متسارعة، واضعا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، بما عزز مكانة المملكة ورسخ قدرتها على التعامل مع مختلف الأزمات.
وأعرب المتحدثون عن وقوفهم خلف القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، وثقتهم المطلقة بقدرتها على حماية الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره، مثمنين ما تبذله من جهود وتضحيات في سبيل صون حدود المملكة وسيادتها.
-
أخبار متعلقة
-
هيئة تنظيم الطيران المدني: متابعة دقيقة لضمان أمن وسلامة الطيران في الأردن
-
الدفاع المدني يخمد حريق مواد كيميائية بساحة أحد المصانع في مدينة العقبة
-
وزارة المياه تكشف اعتداءات جديدة على خطوط المياه الناقلة في العقبة
-
أمانة عمّان تبدأ أعمال قشط وتعبيد شوارع في القويسمة الخميس
-
العيسوي يلتقي وفدا من جمعية "المختلفون للثقافة والتراث"
-
الجمارك الأردنية تستكمل تطبيق السوق الإلكتروني الآلي للبيانات الجمركية
-
بيان صادر عن سلاح الجو الملكي
-
الترخيص المتنقل للمركبات في بلدية شرحبيل بن حسنة غدا