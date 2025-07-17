الخميس 2025-07-17 06:16 م
 

العيسوي ينقل تحيات وتمنيات الملك وولي العهد للنائب السعود بالشفاء

العيسوي ينقل تحيات وتمنيات الملك وولي العهد للنائب السعود بالشفاء
العيسوي ينقل تحيات وتمنيات الملك وولي العهد للنائب السعود بالشفاء
 
الخميس، 17-07-2025 05:00 م

الوكيل الإخباري-   زار رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، النائب سليمان السعود، الذي يرقد على سرير الشفاء، حيث اطمأن على صحته.

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ونقل العيسوي، خلال الزيارة، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وتمنياتهما الصادقة للنائب السعود بالشفاء العاجل وتمام الصحة والعافية.

 
 
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