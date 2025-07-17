العيسوي ينقل تحيات وتمنيات الملك وولي العهد للنائب السعود بالشفاء

الوكيل الإخباري- زار رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، النائب سليمان السعود، الذي يرقد على سرير الشفاء، حيث اطمأن على صحته.

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