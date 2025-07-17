العيسوي ينقل تحيات وتمنيات الملك وولي العهد للنائب السعود بالشفاء

ونقل العيسوي، خلال الزيارة، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وتمنياتهما الصادقة للنائب السعود بالشفاء العاجل وتمام الصحة والعافية.
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