الثلاثاء 2026-03-31 05:22 م

العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى آل داود
 
الثلاثاء، 31-03-2026 04:53 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء آل داود بوفاة المرحومة الحاجة رحمة أحمد داود، أرملة المرحوم الحاج فضل رمضان داود.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدة في منطقة دير غبار، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويها وعموم آل داود، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.
 
 


محطة محروقات في عمّان

أخبار محلية الحكومة ترفع أسعار البنزين والسولار

شؤون برلمانية “التعليم النيابية” تقر عدداً من مواد مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية

دائرة الجمارك الأردنية

أخبار محلية نقابة تجار الألبسة والأقمشة تزور دائرة الجمارك

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية أمانة عمّان تعلن الطوارئ المتوسطة

شؤون برلمانية الخارجية النيابية تلتقي السفير المصري لدى المملكة

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر

افتتاح مستودعات إقليم الوسط الطبية برعاية الأميرة غيداء

أخبار محلية افتتاح مستودعات إقليم الوسط الطبية برعاية الأميرة غيداء



 






