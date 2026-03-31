العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى آل داود

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء آل داود بوفاة المرحومة الحاجة رحمة أحمد داود، أرملة المرحوم الحاج فضل رمضان داود.





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدة في منطقة دير غبار، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويها وعموم آل داود، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.





