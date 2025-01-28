العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد للواء الزيود بالشفاء

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الوكيل الإخباري- اطمأن رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، على صحة اللواء المتقاعد حسين راشد الزيود، الذي يتماثل للشفاء والتعافي، إثر وعكة صحية ألمّت به. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته للواء الزيود، الذي يرقد على سرير الشفاء في الخدمات الطبية الملكية، تمنيات جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، له بالشفاء العاجل والصحة والعافية.