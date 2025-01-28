العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد للواء الزيود بالشفاء

ونقل العيسوي، خلال زيارته للواء الزيود، الذي يرقد على سرير الشفاء في الخدمات الطبية الملكية، تمنيات جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، له بالشفاء العاجل والصحة والعافية.
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