العين حماد يلتقي السفير الفرنسي

01:46 م

الوكيل الإخباري- التقى رئيس لجنة الصداقة الأردنية الفرنسية في مجلس الأعيان العين سلامة حماد، اليوم الأربعاء، السفير الفرنسي لدى المملكة فرانك جيليه، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن وفرنسا، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.





وأكد حماد، عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين، مشيرا إلى أهمية توسيع مجالات التعاون في المجالات البرلمانية والاقتصادية والثقافية والسياحية، والتنسيق المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة، ويعزز الشراكة في مختلف القطاعات.



واستعرض اللقاء أبرز التطورات التي تشهدها المنطقة، حيث أشار حماد إلى جهود جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم الأمن والسلام وتحقيق الاستقرار، وتعزيز الحلول السياسية والدبلوماسية لمعالجة الأزمات في المنطقة.



وتناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية خاصة التصعيد بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، إضافة إلى القضية الفلسطينية، وما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية، وضرورة إيجاد حلول تسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق السلام العادل والشامل.



من جانبه، أكد السفير الفرنسي حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع الأردن في مختلف المجالات، مثمنا الدور الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز الحوار والتفاهم بين الدول.



وأشار إلى أهمية اللقاءات والزيارات التي تجمعه بمجلس الأعيان ومختلف المؤسسات والقطاعات في المملكة، لما تسهم به في تعزيز الحوار وتبادل وجهات النظر حول القضايا المشتركة، مشيدا بمستوى التنسيق والتشاور القائم بين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي يعكس عمق العلاقات بين البلدين وحرصهما على مواصلة التعاون في مختلف المجالات.







