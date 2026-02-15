الغذاء والدواء: إتلاف 450 لترًا من العصائر الرمضانية في إربد

الأحد 2026-02-15 07:42 م

الأحد، 15-02-2026 06:29 م
الوكيل الإخباري-    أتلفت كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء وبالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة 450 لترًا من العصائر الرمضانية غير مرخصة، بعد ضبطها داخل مركبة في إربد.اضافة اعلان


وبينت المؤسسة في بيان صحفي، أنها باشرت إجراءات إحالة أصحاب العلاقة إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

ودعت المؤسسة إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى عبر الخط الساخن (0795632000)
 
 


