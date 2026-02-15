الغذاء والدواء: إتلاف 450 لترًا من العصائر الرمضانية في إربد

وبينت المؤسسة في بيان صحفي، أنها باشرت إجراءات إحالة أصحاب العلاقة إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
ودعت المؤسسة إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى عبر الخط الساخن (0795632000)
