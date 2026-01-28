الغذاء والدواء تزور الشركات الأردنية المشاركة بمعرض الخليج للأغذية

وبحسب بيان للمؤسسة اليوم الأربعاء، تفقدت مديرها العام الدكتورة رنا عبيدات التي ترأست الوفد الزائر الشركات الأردنية المشاركة في المعرض، معربة عن اعتزازها بالمنتجات الوطنية المعروضة لما تتمتع به من جودة عالية تضاهي أفضل المنتجات العالمية، وتعكس صورة مشرّفة للصناعة الغذائية الأردنية.
وأشارت إلى أن هذه الشركات تُعد ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، إذ يزيد عدد العاملين فيها على 50 ألف أردني.
وبيّنت عبيدات أن الابتكار كان حاضرا بشكل لافت في عدد من المنتجات الأردنية، الأمر الذي يعكس التطور الملحوظ في القطاع الغذائي الأردني وقدرته على المنافسة إقليميًا وعالميًا، كاشفة عن مؤشرات إيجابية وخطط توسّع مرتقبة لعدد من الشركات خلال عام 2026، ومن المتوقع أن يكون لها أثر ملموس في دعم الاقتصاد الوطني واستحداث فرص عمل جديدة للأردنيين.
والتقت عبيدات يرافقها الوفد ممثلي جميع الشركات المشاركة، واستمعت إلى رؤيتهم وملاحظاتهم لا سيما ما يتعلق بعمليات التوسع والتطور والنمو، مؤكدة أهمية العمل التشاركي لتذليل التحديات.
وأكدت عبيدات استمرار التزام المؤسسة العامة للغذاء والدواء بدعم الاقتصاد والصناعة الوطنية في القطاعات الغذائية والدوائية، والمستلزمات الطبية، ومستحضرات التجميل، وبما يضمن أعلى مستويات الجودة والسلامة والمأمونية للمنتجات المتداولة في الأسواق الأردنية والعالمية، لترسيخ الجودة كقيمة أساسية مقترنة بالصناعة الأردنية.
