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الغذاء والدواء: تسجيل 90 صنفا دوائيا لتحقيق الأمن الدوائي

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أرشيفية
 
الأحد، 23-03-2025 01:10 م

الوكيل الإخباري- وافقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء على تسجيل 90 صنفا دوائيا لغايات تحقيق الأمن الدوائي وفق تعليمات تسجيل الأدوية الخاصة لسنة 2024.

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وقال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات، إن المؤسسة استقبلت 147 طلب تسجيل على قائمة الأمن الدوائي من قبل مستودعات أدوية وشركات محلية مصنعة للأدوية.


وأضاف، إن الأصناف الدوائية التي تمت الموافقة على تسجيلها تنوعت بين أدوية حياتية للأمراض المزمنة والقلب والسرطان بما في ذلك الأدوية المطلوبة للعطاءات الحكومية أو للسوق المحلي والمدرجة ضمن قائمة الأدوية غير المتوفرة لغايات تحقيق الأمن الدوائي.


ولفت الى أن المؤسسة تعمل بشكل مستمر على تحديث هذه الأصناف حسب مؤشرات المخزون الدوائي وتشجيع شركات الأدوية المحلية على تصنيع وتسجيل الأدوية التي قد تتعرض لنقص في عملية توريدها للسوق المحلي ومنح أولوية في التسجيل والتفتيش والاستشارات الفنية اللازمة عند تقديم ملفاتها، مبينا أن بعض الملفات ما تزال قيد الإجراء لحين استكمال تقديم الوثائق اللازمة ضمن الملفات المقدمة.


يذكر أن المؤسسة استحدثت تعليمات تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي لسنة 2024 لتعزيز الأمن الدوائي في المملكة وتوفير الأدوية بأسعار مناسبة للمواطن وتسريع إجراءات تسجيل هذه الأدوية في المملكة مع ضمان مأمونيتها وفاعليتها تنفيذًا لرؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية ولتلافي أي نقص محتمل في توريد الأدوية إلى المملكة بالتعاون مع الصناعات الدوائية الوطنية ومستودعات الأدوية المستوردة.

 
 
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