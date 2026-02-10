الغذاء والدواء تغلق مصنع تعبئة تمور غير مرخص

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي، أنه تبين بالكشف الميداني تدني مستوى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة واشتراطات النظافة ، مشيرة إلى ضبط بطاقات بيان بعضها لا يحمل اسم المصنع .
وأضافت المؤسسة أن كوادرها تحفظت على كمية من التمور منتهية الصلاحية بلغت 5 أطنان تمهيدًا لإتلافها، كما باشرت بإحالة القائمين على المشغل إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
ودعت المؤسسة المواطنين الى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة وعلى مدار الساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم 0795632000.
