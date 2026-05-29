الغذاء والدواء: تنفيذ 1000 جولة رقابية خلال عيد الأضحى

وأوضحت المؤسسة، في بيان صحفي، أن نتائج الحملة الرقابية أظهرت إلتزام أغلب المنشآت بالشروط الصحية لتداول الغذاء، فيما تم ايقاف 15 منشأة غذائية عن العمل، نتيجة رصد بعض السلبيات الصحية، إضافة إلى إغلاق أحد مطاعم الشاورما لمخالفته الاشتراطات الصحية المعتمدة لدى المؤسسة.
وأكدت المديرة العامة للمؤسسة، رنا عبيدات، استمرار الحملات الرقابية التي تنفذها المؤسسة لحماية صحة المستهلك، وعلى مدار الساعة.
ودعت إلى شراء المواد الغذائية من مصادر موثوقة، والتواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى، من خلال خط الشكاوى المجاني 117114، وعبر تطبيق واتساب على الرقم 0795632000، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected].
