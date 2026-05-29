الغذاء والدواء: تنفيذ 1000 جولة رقابية خلال عيد الأضحى

الوكيل الإخباري- نفذت كوادر الرقابة والتفتيش المختصة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء نحو 1000 جولة تفتيشية، غطّت مختلف مناطق المملكة، ضمن الحملة الرقابية الشاملة التي تنفذها المؤسسة خلال فترة عيد الأضحى، بهدف ضمان سلامة المواد الغذائية المتداولة في المنشآت الغذائية.

وأوضحت المؤسسة، في بيان صحفي، أن نتائج الحملة الرقابية أظهرت إلتزام أغلب المنشآت بالشروط الصحية لتداول الغذاء، فيما تم ايقاف 15 منشأة غذائية عن العمل، نتيجة رصد بعض السلبيات الصحية، إضافة إلى إغلاق أحد مطاعم الشاورما لمخالفته الاشتراطات الصحية المعتمدة لدى المؤسسة.

وأكدت المديرة العامة للمؤسسة، رنا عبيدات، استمرار الحملات الرقابية التي تنفذها المؤسسة لحماية صحة المستهلك، وعلى مدار الساعة.