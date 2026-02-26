الخميس 2026-02-26 04:44 م

الغذاء والدواء: سحب احترازي لبعض تشغيلات حليب الأطفال Bebelac

الغذاء والدواء: سحب احترازي لبعض تشغيلات حليب الأطفال Bebelac
الغذاء والدواء: سحب احترازي لبعض تشغيلات حليب الأطفال Bebelac
 
الخميس، 26-02-2026 03:22 م
الوكيل الإخباري-   في ضوء الدور الرقابي الذي تقوم به المؤسسة العامة للغذاء والدواء في ضمان مأمونية الغذاء والدواء، تواصل المؤسسة إجراءاتها الفنية والتحققية المتعلقة برصد تلوث بعض منتجات حليب الرضع (دون عمر السنة) بمادة الـ cereulide، ومن خلال تتبع ودراسة سلاسل التوريد للمادة المتسببة بالتلوث، وهي زيت الـ arachidonic acid، والتي تدخل في بعض تركيبات حليب الأطفال لشركة نوتريشيا (Nutricia) في هولندا، وعليه ستقوم المؤسسة، وبالتعاون مع الشركة، باتخاذ قرار بسحب احترازي لبعض التشغيلات الموجودة في السوق الأردني من حليب الأطفال Bebelac 1 (0-6) و Bebelac AR.اضافة اعلان


وذلك كقرار استباقي وبالتنسيق مع الشركة المنتجة، التي ستقوم بهذا السحب الطوعي من الصيدليات وبالتنسيق مع فرق الرقابة والتفتيش في المؤسسة، مع التأكيد على أن التشغيلات المعلن عنها والمتأثرة بالسحب الاحترازي مطابقة للقاعدة الفنية الأردنية المعتمدة لفحص حليب الأطفال لأقل من سنة، والمتماشية مع التشريعات العالمية بهذا الخصوص، ولا يشير هذا السحب إلى وجود خطر صحي مؤكد على المستهلكين، ولكن كإجراء احترازي لغايات التأكد والتحقق من سلامتها، ولغايات إجراء فحوصات إضافية لكافة التشغيلات وبالتعاون مع الشركة المنتجة لهذه الغاية، كما أن هذا التحقق مستمر منذ أن تم الإخطار عالمياً بهذا الخصوص، ويشمل قيام المؤسسة بإجراء الفحوصات الإضافية لغايات التحقق لكافة أصناف الحليب الموجودة في الصيدليات، وتؤكد المؤسسة أنها تعمل وفق منهجية علمية مبنية على تقييم المخاطر، وبالتنسيق مع الجهات الرقابية الدولية ذات العلاقة، لضمان احتواء أي مخاطر محتملة ومنع تكرارها مستقبلاً. كما تشدد على أن صحة وسلامة الرضع تمثل أولوية قصوى، وأنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات المعتمدة لضمان أعلى مستويات الحماية للمستهلك.

الأصناف والتشغيلات المتأثرة:
اسم المنتج
Bebelac 1 (0-6)
111507780
111514584
111514586
111527165
اسم المنتج
Bebelac AR
111507718
111514586

وفي حال تواجدت هذه التشغيلات لدى المواطنين، يُرجى إعادتها إلى نقطة الشراء ليتم استبدالها لهم من هناك.

كما دعت المؤسسة إلى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة وعلى مدار الساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114، وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم 0795632000.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ت

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة الترخيص

B

فلسطين استشهاد فلسطينيين في قصف لقوات الاحتلال على غزة

و

أخبار محلية صدور إرادة ملكية سامية

ز

أخبار محلية الجامعة الهاشمية تحصد المركزين الأول والثاني في مسابقة عالمية

و

أخبار محلية أوقاف الأغوار الشمالية تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الأول

الأردن يعزي البرازيل بضحايا الفيضانات في ميناس جيرايس

أخبار محلية الأردن يعزي البرازيل بضحايا الفيضانات في ميناس جيرايس

تعليمات القياس والتقييم في المجلس الطبي الأردني

أخبار محلية تعليمات القياس والتقييم في المجلس الطبي الأردني

الغذاء والدواء: سحب احترازي لبعض تشغيلات حليب الأطفال Bebelac

أخبار محلية الغذاء والدواء: سحب احترازي لبعض تشغيلات حليب الأطفال Bebelac



 






الأكثر مشاهدة