الغذاء والدواء: مخالفات إغلاق المنشآت الغذائية أقل من 1%

الوكيل الإخباري- أكد مدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات أن مخالفات إغلاق المنشآت الغذائية تشكل ما نسبته أقل من 1% من مجمل جولات التفتيش، حيث تم إغلاق 290 منشأة خلال العام الحالي.

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وقال مهيدات خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن دور المؤسسة توعوي أيضا بالإضافة للتفتيش والرقابة على المنشآت الغذائية بالإضافة على الأدوية والمستهلكات الطبية والتبغ والمواد الطبية.

وأضاف أن مديرية المناطق المعنية بالتفتيش الميداني نفذت خلال العام الحالي أكثر من 43 ألف طلعة تفتيشية.

وأشار مهيدات إلى تنفيذ 1142 طلعة تفتيشية على المنشآت الطبية ولم يتجاوز عدد الإغلاق 34 وبنسبة متدنية.