الغذاء والدواء: مخالفات إغلاق المنشآت الغذائية أقل من 1%

وأشار مهيدات إلى تنفيذ 1142 طلعة تفتيشية على المنشآت الطبية ولم يتجاوز عدد الإغلاق 34 وبنسبة متدنية.
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