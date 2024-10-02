 
الأربعاء 2024-10-02 04:03 م
 

الغذاء والدواء: نفتخر بالحصول على المركز الأول في جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي

جانب من التكريم
جانب من التكريم
الأربعاء، 02-10-2024 03:20 م
الوكيل الإخباري-   أعرب مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات عن تقدير وفخر المؤسسة ممثلة بإدارتها وكوادرها بتكريم قائد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المفدى للمؤسسة وحصولها على المركز الأول في جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية 2024 ضمن فئة المؤسسات في القطاع الصحي والرقابة الصحية.اضافة اعلان


وخلال لقاء تبادل التهاني، أشار مهيدات إلى أن الجائزة تأكيد على الدعم المتواصل من قبل قائد البلاد لمؤسسات الرقابة الصحية والمؤسسة ودورها الأساسي في الحفاظ على سلامة الغذاء والدواء، مشيرا إلى أن الجائزة تكريم لكل فرد ضمن أسرة المؤسسة كأسرة واحدة متعاونة ومتفانية في تميز المؤسسة وخدمة الوطن.

وأضاف أن الجائزة جاءت بناء على مؤشرات تؤكد الثقة بأداء المؤسسة لدورها الحيوي على أكمل وجه في تحقيق الأمن الغذائي والدوائي تتويجا للنجاحات المتتالية التي حققتها المؤسسة خلال الفترة الماضية، كما تمثل ثمرة جهود كبيرة على مدار السنوات السابقة في رسم الخطط وتنفيذها وقياس نتائجها وأثرها في التطوير والتحديث، داعيا  كوادر المؤسسة إلى اتخاذ الجائزة كحافز للمضي قدما في مواصلة مسيرة التميز لبناء الوطن  وخدمة المواطن وبما يعزز الأمن الغذائي والدوائي .
 
gnews

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