"الفاروق الخيرية" تختتم مشروع تمكين الأيتام

وأكد مسؤول قسم التنمية في السفارة الكندية جون لوك، أن هذا الدعم يأتي تعزيزاً للتعليم كعنصر أساسي لتطوير الأفراد وتمكينهم من التعلم وبناء مستقبلهم، مشيداً بالخبرة الطويلة لجمعية الفاروق في رعاية الأيتام وتمكينهم، ودور شركة كاووتر في الإشراف على تنفيذ المشروع.
-
أخبار متعلقة
-
محادثات بين أميركا وروسيا والصين لبحث الحد من الأسلحة النووية
-
العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرة الزعبي
-
تجارة إربد تطلق حملة "بدعمكم نستمر" لتأمين وجبات إفطار لغزة
-
عجلون: مطابخ إنتاجية تجمع بين التراث والريادة النسائية
-
رمضان في الكرك.. أجواء روحانية وعادات تعكس عمق التراث
-
إفطار خيري لـ 150 يتيما في مادبا
-
البحوث الزراعية يناقش مشاريع ابتكارية متخصصة
-
الأردن و18 دولة يدينون القرارات الإسرائيلية