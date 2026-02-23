"الفاروق الخيرية" تختتم مشروع تمكين الأيتام

الوكيل الإخباري- اختتمت جمعية الفاروق الخيرية لرعاية الأيتام مشروع "تمكين الأيتام والمجتمع المحلي" الذي نُفذ ضمن مشروع خدمات الدعم الميداني للشرق الأوسط، بإشراف شركة كاووتر إنترناشيونال، وبتمويل من السفارة الكندية.

