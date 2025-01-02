الفاعور يزور مديرية التنمية الاجتماعية في جرش

وأكد الفاعور خلال الزيارة أهمية تكامل الجهود لتقديم خدمات نوعية تسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر المستفيدة، مشيراً إلى ضرورة الجاهزية للتعامل مع الظروف الجوية الصعبة، وتوفير الدعم اللازم للحالات الطارئة.
وأشاد بجهود المديرية وكوادرها بتقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية للمواطنين بسرعة وكفاءة، مثمناً حرصهم على تلبية احتياجات المجتمع المحلي وتعزيز التنمية الشاملة.
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