الفاعور يزور مديرية التنمية الاجتماعية في جرش

الوكيل الإخباري- اطلع محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور، اليوم الخميس، خلال زيارته مديرية التنمية الاجتماعية على خطط العمل والاستعدادات التنفيذية مع بداية العام الجديد.

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وأكد الفاعور خلال الزيارة أهمية تكامل الجهود لتقديم خدمات نوعية تسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر المستفيدة، مشيراً إلى ضرورة الجاهزية للتعامل مع الظروف الجوية الصعبة، وتوفير الدعم اللازم للحالات الطارئة.