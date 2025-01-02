 
الخميس 2025-01-02 07:46 م
 

الفاعور يزور مديرية التنمية الاجتماعية في جرش

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جانب من الزيارة
الخميس، 02-01-2025 07:24 م

الوكيل الإخباري- اطلع محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور، اليوم الخميس، خلال زيارته مديرية التنمية الاجتماعية على خطط العمل والاستعدادات التنفيذية مع بداية العام الجديد.

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وأكد الفاعور خلال الزيارة أهمية تكامل الجهود لتقديم خدمات نوعية تسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر المستفيدة، مشيراً إلى ضرورة الجاهزية للتعامل مع الظروف الجوية الصعبة، وتوفير الدعم اللازم للحالات الطارئة.


وأشاد بجهود المديرية وكوادرها بتقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية للمواطنين بسرعة وكفاءة، مثمناً حرصهم على تلبية احتياجات المجتمع المحلي وتعزيز التنمية الشاملة.

 
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