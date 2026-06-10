"الفاو" تطلق مبادرة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة زراعيا

الوكيل الإخباري- أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، اليوم الأربعاء، مشروع (AGRI-FIT) الابتكاري في الأردن بعنوان "تعزيز الزراعة الشاملة في الأردن من خلال الزراعة بدون تربة المتاحة والتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة".

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ويهدف المشروع، الذي تم إطلاقه برعاية وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ومشاركة عدد من أصحاب المصلحة الرئيسيين والشركاء الوطنيين والمستفيدين، إلى تعزيز الممارسات الزراعية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.



وقال صاحب المبادرة والمسؤول عن تنفيذ المشروع في (الفاو) المهندس عماد القرعان، إن المشروع مبتكر للزراعة دون تربة موجه خصيصا للأشخاص ذوي الإعاقة.



وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الفكرة انطلقت من زيارة قام بها عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة لمكتب المنظمة، تساءلوا خلالها عن سبل مشاركتهم الفاعلة في القطاع الزراعي، باعتباره من القطاعات المشغلة، لكن الأنظمة التقليدية غير مصممة لتناسب قدراتهم، وفاز مكتب الفاو في الأردن بمنحة من مكتب الابتكار بالمنظمة لتنفيذ المشروع، الذي يعد أول اختراع من نوعه على مستوى العالم، ويجري حاليا التحضير لتعميمه في مختلف دول العالم.



وأوضح القرعان أن الفريق بدأ بزراعة خمسة إلى ستة محاصيل تشمل البندورة والخيار والفليفلة والبازيلاء والبطيخ، لتحديد المحصول الأمثل من الناحية التسويقية، مضيفا ان النظام يعتمد على الزراعة المائية والري الأوتوماتيكي بالتنقيط مع إعادة تدوير المياه؛ حيث أنتجت مساحة أقل من نصف بيت بلاستيكي حوالي 500 كيلوغرام من الخيار خلال شهر واحد باستخدام 15 مترا مكعبا من المياه فقط.



وأضاف أن المشروع يركز على تطوير حلول للزراعة بدون تربة مبتكرة، مصممة لتعزيز الوصول وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفاعلة في الإنتاج الزراعي، كما تسعى المبادرة إلى تعزيز التمكين الاقتصادي، وتحسين سبل العيش، وتعزيز الإدماج الاجتماعي بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.



بدوره، قال مندوب راعي الحفل، أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور، إن المشروع ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية، ورؤية التحديث الاقتصادي والتزامات المملكة في تعزيز حقوق وتوفير حياة كريمة لجميع مواطنيها، بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة.



وأكد على استمرار دعم الوزارة للمبادرات التي تعزز التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة وتفتح أمامهم آفاقا أوسع للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.



بدوره، أكد ممثل "الفاو" بالوكالة، باول أوبو، على أن "المشروع ليس مجرد حل تقني، بل دليل على أنه عندما نستمع ونتشارك في الابتكار مع الأشخاص ذوي الإعاقة، يمكننا إطلاق إمكاناتهم وتحويل حياتهم؛ حيث تعد الزراعة حجر الأساس لسبل العيش، ومع ذلك تظل غير متاحة في كثير من الأحيان".



وأوضح أنه، ومن خلال هذا المشروع، نثبت أن الابتكار يمكن أن يجعل الزراعة متاحة للجميع، بما يضمن عدم ترك أحد خلف الركب.