الفايز يتسلم أوراق اعتماد سفيرة تايلاند لدى الأردن

الثلاثاء 2026-02-17 12:33 م

الثلاثاء، 17-02-2026 12:23 م
الوكيل الإخباري-   تسلّم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير ضيف الله الفايز، اليوم الثلاثاء نسخة من أوراق اعتماد سفيرة مملكة تايلاند الصديقة، جيرابون جيرامبيكول، سفيرًا معتمدًا ومقيمًا لدى المملكة. اضافة اعلان
 
 


