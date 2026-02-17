الفايز يتسلم أوراق اعتماد سفيرة تايلاند لدى الأردن

12:23 م

الوكيل الإخباري- تسلّم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير ضيف الله الفايز، اليوم الثلاثاء نسخة من أوراق اعتماد سفيرة مملكة تايلاند الصديقة، جيرابون جيرامبيكول، سفيرًا معتمدًا ومقيمًا لدى المملكة.



