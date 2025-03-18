الفايز يتفقد سير العمل في مدرسة العقبة الدولية

الوكيل الإخباري- تفقد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف الفايز، اليوم الثلاثاء، مدرسة العقبة الدولية، يرافقه الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة، حسين الصفدي، واطلع على سير العمل فيها والتطور الذي تشهده المدرسة .

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وأكد الفايز، أن مدرسة العقبة الدولية تعد نموذجًا رائدًا في تطوير وتحسين البيئة التعليمية، مشيرًا إلى دورها في تمكين الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال من خلال اعتماد أفضل المناهج والممارسات التعليمية الدولية.