 
الثلاثاء 2025-03-18 05:42 م
 

الفايز يتفقد سير العمل في مدرسة العقبة الدولية

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
منطقة العقبة الاقتصادية
 
الثلاثاء، 18-03-2025 05:07 م

الوكيل الإخباري-    تفقد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف الفايز، اليوم الثلاثاء، مدرسة العقبة الدولية، يرافقه الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة، حسين الصفدي، واطلع على سير العمل فيها والتطور الذي تشهده المدرسة .

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وأكد الفايز، أن مدرسة العقبة الدولية تعد نموذجًا رائدًا في تطوير وتحسين البيئة التعليمية، مشيرًا إلى دورها في تمكين الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال من خلال اعتماد أفضل المناهج والممارسات التعليمية الدولية.


وقال إن وجود مدرسة دولية بمعايير تعليمية متقدمة في العقبة يعكس التزام السلطة بتطوير جودة مخرجات العملية التعليمية، وإن دمج التطبيقات الذكية في التعليم يعزز مفهوم "المدرسة الذكية"، يسهم في تحقيق رؤية السلطة بجعل العقبة مدينة ذكية تدعم الابتكار والتطور التكنولوجي.

 
 
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