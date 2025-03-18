الفايز يتفقد سير العمل في مدرسة العقبة الدولية

وأكد الفايز، أن مدرسة العقبة الدولية تعد نموذجًا رائدًا في تطوير وتحسين البيئة التعليمية، مشيرًا إلى دورها في تمكين الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال من خلال اعتماد أفضل المناهج والممارسات التعليمية الدولية.
وقال إن وجود مدرسة دولية بمعايير تعليمية متقدمة في العقبة يعكس التزام السلطة بتطوير جودة مخرجات العملية التعليمية، وإن دمج التطبيقات الذكية في التعليم يعزز مفهوم "المدرسة الذكية"، يسهم في تحقيق رؤية السلطة بجعل العقبة مدينة ذكية تدعم الابتكار والتطور التكنولوجي.
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