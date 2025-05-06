الفايز ينعى العين الأسبق هشام الشراري

الوكيل الإخباري- نعى رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، العين الأسبق المهندس هشام فايز الشراري، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الثلاثاء.

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وأشاد الفايز بمناقب الفقيد، ودوره في خدمة وطنه وقيادته الهاشمية، في مختلف مواقع العمل العام، ومجلسي الأعيان والنواب.