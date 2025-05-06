الفايز ينعى العين الأسبق هشام الشراري

وأشاد الفايز بمناقب الفقيد، ودوره في خدمة وطنه وقيادته الهاشمية، في مختلف مواقع العمل العام، ومجلسي الأعيان والنواب.
وقال إن الوطن، بوفاة المرحوم الذي غيّبه الموت اليوم بعد حياة حافلة بالعطاء، يكون قد فقد أحد رجالاته وقاماته الأوفياء، الذين كانت لهم إسهامات وبصمات كبيرة في العمل البرلماني، وفي مختلف المواقع التي شغلها وعمل بها، داعيًا المولى عز وجل أن يرحمه، ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
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