الثلاثاء 2025-05-06 08:46 م
 

الفايز ينعى العين الأسبق هشام الشراري

العين الأسبق المهندس هشام فايز الشراري
العين الأسبق المهندس هشام فايز الشراري
 
الثلاثاء، 06-05-2025 06:51 م

الوكيل الإخباري-   نعى رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، العين الأسبق المهندس هشام فايز الشراري، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الثلاثاء.

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وأشاد الفايز بمناقب الفقيد، ودوره في خدمة وطنه وقيادته الهاشمية، في مختلف مواقع العمل العام، ومجلسي الأعيان والنواب.


وقال إن الوطن، بوفاة المرحوم الذي غيّبه الموت اليوم بعد حياة حافلة بالعطاء، يكون قد فقد أحد رجالاته وقاماته الأوفياء، الذين كانت لهم إسهامات وبصمات كبيرة في العمل البرلماني، وفي مختلف المواقع التي شغلها وعمل بها، داعيًا المولى عز وجل أن يرحمه، ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

 
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