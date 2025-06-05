الفايز يهنئ الملك وولي العهد بعيد الأضحى المبارك

الوكيل الإخباري- رفع رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز أصدق التهاني والتبريكات، إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وإلى الأسرة الهاشمية والشعب الأردني، بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي يصادف يوم غد الجمعة، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده على مملكتنا الأردنية الهاشمية، وهي تنعم بالأمن والاستقرار، وبمزيد من الإزدهار والتقدم، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني.

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كما هنأ الفايز بمناسبة العيد المبارك، أعضاء مجلسي الأعيان والنواب، وجميع منتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، والأمتين العربية الإسلامية، داعياً الله سبحانه وتعالى، أن تعود أعيادنا الدينية والوطنية، علينا والأردن يواصل مسيرته الخيرة بمختلف الميادين والقطاعات، وأن تتجاوز أمتنا العربية تحدياتها الأمنية والسياسية، ويتوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.