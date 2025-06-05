الفايز يهنئ الملك وولي العهد بعيد الأضحى المبارك

كما هنأ الفايز بمناسبة العيد المبارك، أعضاء مجلسي الأعيان والنواب، وجميع منتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، والأمتين العربية الإسلامية، داعياً الله سبحانه وتعالى، أن تعود أعيادنا الدينية والوطنية، علينا والأردن يواصل مسيرته الخيرة بمختلف الميادين والقطاعات، وأن تتجاوز أمتنا العربية تحدياتها الأمنية والسياسية، ويتوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال، إنه وبمناسبة العيد الذي نحتفل به كل عام، فأنني أدعو الجميع إلى تعزيز وحدتنا الوطنية وتماسك نسيجنا الاجتماعي، والتمسك بقيم المحبة والعطاء والتلاحم لمواجهة تحديات الوطن المختلفة، خاصة في ظل الظروف الراهنة والتحديات التي تواجهنا جراء الأوضاع المحيطة بالأردن وصراعات الإقليم.
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