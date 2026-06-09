الفنادق الأردنية تبحث تعزيز التعاون مع غرفة سياحة المنطقة الشمالية السورية

الوكيل الإخباري- بحث رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية في مقر الجمعية مع رئيس وأعضاء غرفة سياحة المنطقة الشمالية (حلب – إدلب) في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، اليوم الثلاثاء تعزيز أواصر التعاون السياحي والفندقي وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين.

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وضم الوفد السوري رئيس غرفة سياحة المنطقة الشمالية أحمد الملا، يرافقه نائب رئيس الغرفة محمد وجيه حماش، وعبدالفتاح نجار عضو الهيئة العامة عن قطاع المطاعم، والمهندس باسل مواس مستشار الغرفة، وكان في استقباله رئيس جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات، وعضو مجلس الإدارة حسن ماضي، وعضو المجلس والقائم بأعمال مدير عام الجمعية محمد القاسم، وفريق عمل الجمعية.



وأكد الجانبان عمق العلاقات الأخوية بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية، مؤكدين أهمية بناء شراكات فاعلة بين المؤسسات السياحية والفندقية، بما يخدم تطور القطاع السياحي في البلدين ويسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك.



وناقش الطرفان واقع القطاع السياحي والفندقي والتحديات والفرص، حيث جرى تأكيد أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات الإدارة الفندقية، والتشغيل، ورفع جودة الخدمات المقدمة، إلى جانب الاطلاع على أفضل الممارسات المعتمدة في القطاع السياحي.



وأكدوا أهمية تطوير وتأهيل الأيدي العاملة في القطاع الفندقي والسياحي، والعمل على استقطاب الكفاءات وتدريبها ودمجها في سوق العمل، بما يواكب احتياجات القطاع ويسهم في رفع كفاءة الموارد البشرية، باعتبارها الركيزة الأساسية في تطوير صناعة الضيافة والسياحة.



كما بحث الطرفان الفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن وسوريا، وإمكانية التعاون في استقطاب الاستثمارات السياحية والفندقية، خاصة في ظل ما يمتلكه البلدان من مقومات سياحية وثقافية وتاريخية متنوعة، تؤهلهما لتعزيز حضورهما على خارطة السياحة الإقليمية.



وجرى الحديث خلال اللقاء عن معايير التصنيف الفندقي وأهمية تطبيق المعايير المهنية الحديثة التي تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الفندقية، وتعزز من تنافسية المنشآت السياحية، إلى جانب تبادل الخبرات المتعلقة بأنظمة الجودة والتدريب والتطوير المؤسسي.



وأكد الجانبان حرصهما على استمرار التواصل والتنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يفتح المجال أمام مزيد من التعاون وتبادل الخبرات وتنفيذ المبادرات المشتركة التي تخدم القطاع السياحي والفندقي في البلدين الشقيقين.



وأعرب الوفد السوري عن تقديره لجمعية الفنادق الأردنية على حفاوة الاستقبال، مشيدين بالتجربة الأردنية في تطوير القطاع الفندقي والسياحي.