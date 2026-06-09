الفنادق الأردنية تبحث تعزيز التعاون مع غرفة سياحة المنطقة الشمالية السورية

وأكد الجانبان عمق العلاقات الأخوية بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية، مؤكدين أهمية بناء شراكات فاعلة بين المؤسسات السياحية والفندقية، بما يخدم تطور القطاع السياحي في البلدين ويسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك.
وناقش الطرفان واقع القطاع السياحي والفندقي والتحديات والفرص، حيث جرى تأكيد أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات الإدارة الفندقية، والتشغيل، ورفع جودة الخدمات المقدمة، إلى جانب الاطلاع على أفضل الممارسات المعتمدة في القطاع السياحي.
وأكدوا أهمية تطوير وتأهيل الأيدي العاملة في القطاع الفندقي والسياحي، والعمل على استقطاب الكفاءات وتدريبها ودمجها في سوق العمل، بما يواكب احتياجات القطاع ويسهم في رفع كفاءة الموارد البشرية، باعتبارها الركيزة الأساسية في تطوير صناعة الضيافة والسياحة.
كما بحث الطرفان الفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن وسوريا، وإمكانية التعاون في استقطاب الاستثمارات السياحية والفندقية، خاصة في ظل ما يمتلكه البلدان من مقومات سياحية وثقافية وتاريخية متنوعة، تؤهلهما لتعزيز حضورهما على خارطة السياحة الإقليمية.
وجرى الحديث خلال اللقاء عن معايير التصنيف الفندقي وأهمية تطبيق المعايير المهنية الحديثة التي تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الفندقية، وتعزز من تنافسية المنشآت السياحية، إلى جانب تبادل الخبرات المتعلقة بأنظمة الجودة والتدريب والتطوير المؤسسي.
وأكد الجانبان حرصهما على استمرار التواصل والتنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يفتح المجال أمام مزيد من التعاون وتبادل الخبرات وتنفيذ المبادرات المشتركة التي تخدم القطاع السياحي والفندقي في البلدين الشقيقين.
وأعرب الوفد السوري عن تقديره لجمعية الفنادق الأردنية على حفاوة الاستقبال، مشيدين بالتجربة الأردنية في تطوير القطاع الفندقي والسياحي.
وأكد هلالات، حرص الجمعية على دعم التعاون العربي المشترك وتبادل الخبرات بين المؤسسات السياحية والفندقية.
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