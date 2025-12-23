الثلاثاء 2025-12-23 10:54 م

الفيصلي يتجاوز الإنجليزية في دوري السلة

جانب من اللقاء
الثلاثاء، 23-12-2025 10:48 م

الوكيل الإخباري- فاز فريق الفيصلي على فريق الإنجليزية بنتيجة (79–53)، في اللقاء الذي أُقيم اليوم الثلاثاء، على صالة الأمير حمزة في المدينة الرياضية، ضمن منافسات الدوري الممتاز CFI لكرة السلة لعام 2025.

وقدم الفيصلي أداءً قويًا على مدار فترات المباراة، فرض من خلاله سيطرته الهجومية والدفاعية، لينجح في حسم المواجهة بفارق مريح، في حين حاول فريق الإنجليزية مجاراة نسق اللقاء دون أن يتمكن من تقليص الفارق، لتنتهي المباراة بفوز مستحق للفيصلي.

 
 


