الفيصلي يتجاوز الإنجليزية في دوري السلة

الوكيل الإخباري- فاز فريق الفيصلي على فريق الإنجليزية بنتيجة (79–53)، في اللقاء الذي أُقيم اليوم الثلاثاء، على صالة الأمير حمزة في المدينة الرياضية، ضمن منافسات الدوري الممتاز CFI لكرة السلة لعام 2025.

