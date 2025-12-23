الفيصلي يتجاوز الإنجليزية في دوري السلة

وقدم الفيصلي أداءً قويًا على مدار فترات المباراة، فرض من خلاله سيطرته الهجومية والدفاعية، لينجح في حسم المواجهة بفارق مريح، في حين حاول فريق الإنجليزية مجاراة نسق اللقاء دون أن يتمكن من تقليص الفارق، لتنتهي المباراة بفوز مستحق للفيصلي.
