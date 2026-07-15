الأربعاء 2026-07-15 11:11 م

الفيصلي يتعاقد مع نور الروابدة لموسمين

ل
أرشيفية
 
الأربعاء، 15-07-2026 09:59 م

الوكيل الإخباري- أعلن النادي الفيصلي، اليوم الأربعاء، تعاقده رسميا مع لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم نور الروابدة، بعقد يمتد لموسمين، في إطار تعزيز صفوف فريق الكرة استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

اضافة اعلان


وأكد النادي، عبر منصاته الرسمية، إتمام إجراءات التعاقد مع الروابدة، الذي يعود إلى صفوف الفيصلي بعد تجربته الاحترافية، ليعزز خيارات الفريق الفنية خلال الاستحقاقات المحلية والخارجية المقبلة.


ويعد الروابدة من أبرز لاعبي المنتخب الوطني، وسبق أن مثل الفيصلي قبل خوضه تجربة الاحتراف، فيما يأتي التعاقد معه ضمن سلسلة تعاقدات أبرمها النادي استعدادًا للمنافسة على الألقاب في الموسم المقبل.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

عربي ودولي "رويترز": شركات شحن تتجنب عبور مضيق هرمز تحت إشراف الجيش الأمريكي

الأرجنتين وإنجلترا تتعادلان سلبياً في الشوط الأول بنصف نهائي المونديال

كأس العالم الأرجنتين وإنجلترا تتعادلان سلبياً في الشوط الأول بنصف نهائي المونديال

الجيش الأميركي يعلن بدء سلسلة جديدة من الضربات على إيران

عربي ودولي الجيش الأميركي يعلن بدء سلسلة جديدة من الضربات على إيران

ل

أسواق ومال انخفاض المخزون الاستراتيجي للنفط في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ أبريل 1983

فانس يفتح النار على واقع لوس أنجلوس: فقر وبؤس خلف الثراء

عربي ودولي فانس يفتح النار على واقع لوس أنجلوس: فقر وبؤس خلف الثراء

ب

عربي ودولي استقالة وزير الدفاع الأوكراني

بيان صادر عن وزارتي الداخلية والعدل حول الاشتباه بمواطن أردني بقتل مواطنة أمريكية في إيرلندا

أخبار محلية بيان صادر عن وزارتي الداخلية والعدل حول الاشتباه بمواطن أردني بقتل مواطنة أمريكية في إيرلندا

ل

أخبار محلية الفيصلي يتعاقد مع نور الروابدة لموسمين



 
 






الأكثر مشاهدة

 