الفيصلي يتعاقد مع نور الروابدة لموسمين

وأكد النادي، عبر منصاته الرسمية، إتمام إجراءات التعاقد مع الروابدة، الذي يعود إلى صفوف الفيصلي بعد تجربته الاحترافية، ليعزز خيارات الفريق الفنية خلال الاستحقاقات المحلية والخارجية المقبلة.
ويعد الروابدة من أبرز لاعبي المنتخب الوطني، وسبق أن مثل الفيصلي قبل خوضه تجربة الاحتراف، فيما يأتي التعاقد معه ضمن سلسلة تعاقدات أبرمها النادي استعدادًا للمنافسة على الألقاب في الموسم المقبل.
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