الفيصلي يتعاقد مع نور الروابدة لموسمين

الوكيل الإخباري- أعلن النادي الفيصلي، اليوم الأربعاء، تعاقده رسميا مع لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم نور الروابدة، بعقد يمتد لموسمين، في إطار تعزيز صفوف فريق الكرة استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

اضافة اعلان



وأكد النادي، عبر منصاته الرسمية، إتمام إجراءات التعاقد مع الروابدة، الذي يعود إلى صفوف الفيصلي بعد تجربته الاحترافية، ليعزز خيارات الفريق الفنية خلال الاستحقاقات المحلية والخارجية المقبلة.