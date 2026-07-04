الفيصلي يحسم 7 تعاقدات استعدادا للموسم الجديد

وأضاف المصدر أن الفيصلي حسم أيضا التعاقد مع حارس المرمى عبدالله الفاخوري، إلى جانب اللاعبين وسيم ريالات، ورزق بني هاني، وعمر خضر، ومحمد حداد الذي سينضم إلى الفريق على سبيل الإعارة من النادي الأهلي، وفق ما أوردته قناة المملكة.
وأشار المصدر إلى أن إدارة النادي أنهت كذلك التعاقد مع اللاعب غيث المدادحة، في إطار تدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.
وأعلن النادي الفيصلي، الجمعة، أن اللجنة المؤقتة أنجزت إجراءات التعاقد مع المدرب المصري طارق مصطفى، لتولي مهمة الإدارة الفنية لفريق كرة القدم للموسم الجديد.
وقال النادي في بيان، إن التعاقد جاء بعد توصية من اللجنة الفنية، التي فضّلت مصطفى عقب المفاضلة بين عدد كبير من الأسماء، فيما أنجزت لجنة التعاقدات مهمة الاتفاق مع المدرب وجهازه المعاون.
وأضاف أن اللجنة الفنية استندت في اختيارها إلى السيرة التدريبية للمدرب، التي تضمنت تجارب مع عدد من الأندية المصرية والإماراتية والمغربية، إلى جانب ما يتمتع به من شغف وطموح، بما يتناسب مع أهداف وتطلعات النادي.
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