القبض على منتحل صفة رجال الأمن العام في اربد

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ معلومات وشكاوى وردت للأجهزة الأمنيّة حول قيام أشخاص بانتحال صفة رجال الامن العام والاحتيال على العمالة الوافدة وأخذ مبالغ مالية منهم في محافظة اربد وهو ما ظهر كذلك في فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي . اضافة اعلان





وأكّد الناطق الإعلامي أنّه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات جرى تحديد هوية المشتبه به الرئيسي في القضايا وهو من أرباب السوابق الجرمية وأُلقي القبض عليه بعد تحديد مكان وجوده وبوشرت التحقيقات معه تمهيدا لإحالته للقضاء فيما جاري البحث عن شركائه .