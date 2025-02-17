القبض على منتحل صفة رجال الأمن العام في اربد

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات جرى تحديد هوية المشتبه به الرئيسي في القضايا وهو من أرباب السوابق الجرمية وأُلقي القبض عليه بعد تحديد مكان وجوده وبوشرت التحقيقات معه تمهيدا لإحالته للقضاء فيما جاري البحث عن شركائه .
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