القبول الموحد : نحو 42 ألف طالبًا وطالبة سيقبلون بالجامعات الرسمية

الوكيل الإخباري- كشف مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، الأربعاء، أنّ 38360 طالبا وطالبة سيتم قبولهم لمرحلة البكالوريوس على نظام القبول الموحد في الجامعات الرسمية.



واكد الخطيب في تصريحات مساء اليوم الأربعاء، قبول 40 إلى 42 ألف طالب وطالبة بالمجمل في الجامعات الرسمية.



ولفت إلى ان 8115 طالبا وطالبة سيتم قبولهم لمرحلة الدبلوم.

