القبول الموحد : نحو 42 ألف طالبًا وطالبة سيقبلون بالجامعات الرسمية

واكد الخطيب في تصريحات مساء اليوم الأربعاء، قبول 40 إلى 42 ألف طالب وطالبة بالمجمل في الجامعات الرسمية.
ولفت إلى ان 8115 طالبا وطالبة سيتم قبولهم لمرحلة الدبلوم.
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