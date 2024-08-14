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القبول الموحد : نحو 42 ألف طالبًا وطالبة سيقبلون بالجامعات الرسمية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي




 

الأربعاء، 14-08-2024 09:47 م

الوكيل الإخباري-   كشف مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، الأربعاء، أنّ 38360 طالبا وطالبة سيتم قبولهم لمرحلة البكالوريوس على نظام القبول الموحد في الجامعات الرسمية.

واكد الخطيب في تصريحات مساء اليوم الأربعاء، قبول 40 إلى 42 ألف طالب وطالبة بالمجمل في الجامعات الرسمية. 


ولفت إلى ان 8115 طالبا وطالبة سيتم قبولهم لمرحلة الدبلوم.

gnews

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