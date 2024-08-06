القوات المسلحة: إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

03:16 م

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الوكيل الإخباري- قال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، الثلاثاء، إنّ المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت على واجهتها الغربية محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة "درون".



وبين المصدر أنه من خلال الرصد والمتابعة تم تطبيق قواعد الاشتباك على الطائرة ما أدى إلى تراجعها، مشيراً إلى أنه بعد اجراء عمليات المسح والتفتيش تم العثور على كمية من المواد المخدرة، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.



وأكّد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع كافة أشكال عمليات التسلل والتهريب وبالقوة للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.