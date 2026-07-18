القوات المسلحة الأردنية: اعتراض وإسقاط أربع طائرات مسيّرة

وبين المصدر أنه لم تقع أية إصابات بشرية أو أضرار مادية نتيجة التعامل مع المسيرات.
وأكد جاهزية القوات المسلحة للتصدي لأي تهديد قد يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها، سواء كان طائرات مسيّرة أم صواريخ، واتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لاعتراضه وإحباطه.
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