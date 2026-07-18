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القوات المسلحة الأردنية: اعتراض وإسقاط أربع طائرات مسيّرة

القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
 
السبت، 18-07-2026 12:57 م

الوكيل الإخباري-   صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن طائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت أربع طائرات مسيّرة دخلت أجواء المملكة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية.

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وبين المصدر أنه لم تقع أية إصابات بشرية أو أضرار مادية نتيجة التعامل مع المسيرات.


وأكد جاهزية القوات المسلحة للتصدي لأي تهديد قد يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها، سواء كان طائرات مسيّرة أم صواريخ، واتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لاعتراضه وإحباطه.

 
 


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